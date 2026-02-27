Intercargo, una de las compañías que el Gobierno quiere privatizar, estaría a punto de dar un paso importante. Hay especulaciones sobre un posible llamado a licitación que se concretaría en las próximas horas. El plan del Gobierno sería convocar a una licitación, recibir ofertas técnicas y económicas. Luego del período de impugnaciones, seleccionará las mejores propuestas. Aunque el esquema aún no está definido, también podrían llamar a los oferentes a presentar una propuesta más elevada, un modelo que usaron en la concesión de las represas hidroeléctricas y funcionó. En paralelo, también parece ir en aumento el interés en la parte que el Estado venderá en Transener. Hasta ahora, se presumía que habría una oferta de Pampa Energía -que es accionista mayoritaria de la empresa-. Y se sumó Grupo Edison, un consorcio que ya jugó fuerte en la licitación de las represas. Se trata de los hermanos Neuss, los dueños de Havanna y Newsan. El Cronista supo que hay otro grupo nacional que también considera presentar una oferta. Intercargo, la empresa estatal que brinda servicios de rampa en los aeropuertos, arrastra una historia no exenta de conflictos. Durante los 90 fue parte del grupo Yabrán, cuando el empresario compró The Exxel Group y se hizo de un imperio. Luego, tras varios pases de manos, terminó dentro de la órbita del Estado nacional. Alli utilizó su monopolio para beneficiar a Aerolíneas Argentinas. Durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, Intercargo privilegió la aerolínea de bandera, en desmedro de Latam (en ese entonces LAN Chile), provocando recelos por parte de la firma chilena. También, tras el boom de “low cost” que llegaron en el Gobierno de Mauricio Macri, Intercargo hizo valer su poderío en los aeropuertos para beneficiar a la empresa estatal. Sin embargo, Jetsmart y Flybondi sobrevivieron la situación y siguieron dando batalla. Se rumorea que dos firmas nacionales de logística tienen a Intercargo en la mira. El Gobierno espera juntar -al menos- unos u$s 50 millones con la operación. El servicio de rampas sigue siendo rentable, pero ya no es monopólico. American Airlines, por su parte, ya montó su propia operatoria para este tema. Y hubo otras desregulaciones que permiten a más aerolíneas poder contratar por fuera de Intercargo. Transener tiene 12.400 líneas de transmisión eléctrica. El 52% de sus acciones está en manos de Citelec, holding cuya mitad es de Pampa Energía y la otra, del Estado Nacional a través de Enarsa. Es este 50% de la controlante el que licitará el Gobierno y por el que espera recaudar, como mínimo, u$s 200 millones. En el gobierno de Macri, grupos chinos hicieron contacto con Pampa para invertir en Transener. El grupo Edison apareció como posible oferente. Van por las acciones que tiene el Estado nacional en Transener, la administradora de la red nacional de alta tensión, cuyas ofertas el Gobierno de Javier Milei recibirá hasta el 23 de marzo. En marzo del año pasado, Edison Energía compró las distribuidoras eléctricas de Tucumán, Jujuy, una linea de transmisión en Jujuy, y una generadora en Mendoza. Creada por los hermanos Patricio y Germán Neuss, Edison también tiene como inversores a Inverlat Investments (el grupo dueño de Havanna) y a Perseo, firma compuesta por el dueño de Newsan, Rubén Cherñajovsky, y su CEO y socio, Luis Galli. En diciembre último, Edison ganó la la licitación para operar la central Alicurá y el complejo hidroeléctrico Cerros Colorados. Ofertó u$s 162 millones por la primera y u$s 64 millones por la segunda en el proceso de adjudicación que hizo el Estado nacional. En el Gobierno hay rumores sobre otro empresario nacional que está muy activo a la caza de activos energéticos. Creen que también tiene interés en Transener. En 2019, se supo que hubo contactos entre un banco de inversión estadounidense y Pampa Energía, la empresa de Marcelo Mindlin. Había dos firmas chinas interesadas en invertir en Pampa. Llegaron al grupo energético con ganas de comprar una participación en Transener, la compañía que controla la transmisión eléctrica. Una falla en los tendidos de esa empresa generó un apagón histórico del día del padre. El ente regulador (Enre) analiza la aplicación de una multa por esa situación. El asunto remite a comienzos de 2018. El entonces ministro de Energía, Juan José Aranguren, manifestó su intención de vender la participación estatal en Transener. Las chinas Southern Power Grid y State Grid se aproximaron a Pampa en esa ocasión. Su interés estaba en la parte que podía vender el Estado nacional. La venta de la parte estatal de Transener se frenó por diversos motivos. El radicalismo, en ese entonces parte del Gobierno, se opuso a la operación. En la lista de anotados por Transener también estaría el grupo Perez Companc. Por esas casualidades, las oficinas de Pampa Energía están en el mismo edificio que alguna vez ocupó esa familia nacional, antes de venderle el grueso de sus activos a Petrobras.