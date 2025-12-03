En esta noticia Quién es José Rolandi, el exnúmero dos de Adorni

El Gobierno anunció la salida de su cargo como vicejefe de Gabinete a José Rolandi, según confirmó el titular de la cartera, Manuel Adorni, a El Cronista.

“Le acepté la renuncia”, respondió ante la consulta de este medio y confirmó que no tendrá vicejefe de Gabinete. La decisión se produce a un mes de la llegada de Adorni al frente de la Jefatura de Gabinete, tras la renuncia de Guillermo Francos.

Rolandi se había incorporado al Gobierno en diciembre de 2023, de la mano del primer jefe de Gabinete de Milei, Nicolás Posse. Fue el único sobreviviente a la salida de Posse y continuó con Francos, pero tras su partida quedó en la cuerda floja.

Rolandi junto a Guillermo Francos.

Con estos cambios, bajo la estructura de la Jefatura quedarán las secretarías de Prensa y Comunicación, a cargo de Javier Lanari, y la de Ambiente y Turismo, donde se sostiene a Daniel Scioli; además de las Secretarías Ejecutiva; de Relaciones Parlamentarias e Institucionales; de Innovación, Ciencia y Tecnología y de Asuntos Estratégicos, junto a la Subsecretaría de Relaciones Parlamentarias e Institucionales.

Las modificaciones forman parte de la nueva etapa que lleva adelante el Gobierno, que tendrá como primer desafío aprobar las reformas en extraordinarias.

Sobre el rol de Adorni, la idea es que mantenga reuniones de Gabinete bajo su tutela cada 10 días . Además, el jefe de Gabinete, quien además es del riñón de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, es uno de los que lidera las conversaciones con los gobernadores, ya que acompaña al ministro del Interior, Diego Santilli, en cada bilateral que se orquesta en Balcarce 50.

Quién es José Rolandi, el exnúmero dos de Adorni

Hombre clave de Posse y encargado de llevar adelante de los detalles técnicos de los proyectos legislativos, el funcionario se ganó su permanencia gracias a la labor que llevó adelante junto a la secretaria de planeamiento, María Irazabal Murphy, en plena negociación por la Ley Bases en el Congreso.

Con nula trayectoria política, Rolandi y Posse se conocieron años atrás en su paso en la Corporación América, el grupo liderado por el empresario Eduardo Eurnekian -donde trabajó también el propio Milei- y fue elegido para formar parte del equipo diseñado por el exfuncionario en su desembarco en la administración libertaria. En la actualidad, ocupa un cargo en el directorio de YPF.

El ingeniero recibido del Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA) en 2002, cuenta con una basta trayectoria en el sector privado que va desde sus participación en el proyecto del Parque Eólico Carape I y II, su paso por la Compañía General de Combustibles (CGC), hasta la fundación de empresas de Inteligencia Artificial.