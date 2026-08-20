La Patagonia avanza con trabajos de mantenimiento y conservación sobre uno de sus corredores viales más importantes. En Santa Cruz, la Administración General de Vialidad Provincial puso en marcha distintas intervenciones para mejorar las condiciones de circulación, prevenir daños en el pavimento y reforzar la seguridad de quienes transitan por la zona.

Las tareas se desarrollaron en sectores Norte y Sur del corredor, con la participación de equipos de Vialidad Provincial y personal de Recursos Hídricos de Gobernador Gregores. Para realizar los trabajos se utilizaron máquinas como retropalas y retroexcavadoras sobre orugas.

¿Qué obras se realizan en la ruta de Santa Cruz?

En el sector Sur, las cuadrillas trabajan principalmente sobre las banquinas y los sistemas de drenaje. Entre las tareas realizadas se encuentran el refuerzo de banquinas, la limpieza de los taludes y la construcción de canales para facilitar el escurrimiento del agua.

El objetivo es evitar que las precipitaciones se acumulen sobre la calzada y terminen afectando el pavimento. En una región caracterizada por condiciones climáticas exigentes, el mantenimiento de estos sectores resulta fundamental para conservar la infraestructura vial.

Ruta 40, Patagonia. Turismo.

También se llevaron adelante trabajos en alcantarillas, despeje de puntos considerados críticos y refuerzo de terraplenes. Estas intervenciones apuntan a mantener las rutas en mejores condiciones y reducir posibles inconvenientes para los conductores.

La importancia de la Ruta 40 para el turismo en la Patagonia

La Ruta Nacional 40 es uno de los principales corredores turísticos y viales de la Argentina. Recorre el país de norte a sur a lo largo del oeste argentino y atraviesa distintos paisajes de la Patagonia, conectando localidades y puntos de gran atractivo turístico.

En Santa Cruz, el corredor adquiere especial relevancia por su cercanía con algunos de los principales destinos naturales de la provincia. La ruta permite conectar diferentes localidades y funciona como una vía estratégica para quienes recorren la Patagonia por tierra.

Ruta 40, Patagonia. Turismo.

Por eso, el mantenimiento de la infraestructura vial tiene un impacto que va más allá de la circulación cotidiana: una ruta en buenas condiciones facilita los viajes, favorece la conectividad entre localidades y contribuye al movimiento turístico.

Vialidad busca reforzar la seguridad y la transitabilidad

Las obras forman parte de las tareas de conservación que lleva adelante la Administración General de Vialidad Provincial en distintos puntos de Santa Cruz.

El foco está puesto en anticiparse a problemas que puedan afectar la circulación, especialmente aquellos relacionados con el agua, el estado de las banquinas, las alcantarillas y los terraplenes.

De esta manera, las autoridades buscan sostener condiciones adecuadas de transitabilidad y fortalecer la seguridad vial en uno de los territorios más extensos y exigentes de la Patagonia argentina.