Banobras contempla 19 proyectos carreteros: la ruta 57 tendrá conexión directa con la frontera de Estados Unidos

El Gobierno de México contempla desarrollar 19 proyectos carreteros mediante esquemas de inversión mixta durante el actual sexenio, informó el director general de Banobras, Jorge Mendoza. De acuerdo con el funcionario, este modelo permitirá avanzar en infraestructura sin generar una presión adicional sobre las finanzas públicas.

Entre las obras previstas se encuentra la ampliación de la Ruta 57, una de las principales vías que conecta a la Ciudad de México con el centro y norte del país. El proyecto busca extender este corredor hasta la frontera con Estados Unidos.

Banobras contempla 19 proyectos carreteros: la ruta 57 tendrá conexión directa con la frontera de Estados Unidos Gobierno de México

Mendoza explicó que la ruta partiría de la capital y atravesaría Querétaro, San Luis Potosí y Saltillo antes de llegar a la frontera. Además, señaló que ya existe coordinación con autoridades estadounidenses para concretar una nueva conexión carretera entre ambos países.

“Estamos ya trabajando con las autoridades estadunidenses. Ellos también estarán trabajando de lado del país de Estados Unidos para poder hacer esta nueva conexión” , señalaron desde Banobras.

Proyectos carreteros de Banobras en México

La estrategia de inversión en infraestructura carretera se concentra en cuatro corredores principales y dos proyectos de cruces fronterizos, con obras previstas en distintas regiones del país.

El Corredor del Golfo de México contempla una ejecución estimada de 48 meses y busca mejorar la conexión entre comunidades de Veracruz y Tamaulipas . De acuerdo con las proyecciones, la obra permitiría reducir hasta cuatro horas los tiempos de traslado.

Por su parte, la intervención en la Ruta 57 también tendría un plazo estimado de 48 meses y abarcaría los siguientes municipios:

Estado de México

Querétaro

Guanajuato

San Luis Potosí

Nuevo León

Coahuila

Este corredor registra un tránsito diario promedio anual que va de 4,554 a 62,000 vehículos.

El corredor Golfo-Centro contempla trabajos durante un periodo de 36 meses para modernizar distintos tramos carreteros en Hidalgo, Puebla y Veracruz. El proyecto tiene como objetivo reducir en 31 minutos los tiempos de recorrido.

En Baja California, el programa considera obras en carreteras de Ensenada, San Quintín, Mexicali y San Felipe, con un periodo de ejecución proyectado de 48 meses.

Conexión directa con la frontera de Estados Unidos

En cuanto a los cruces fronterizos, se contempla la construcción del nuevo puente Puerto Verde (Piedras Negras III), en Coahuila, con una obra de 27 kilómetros.

Además, está previsto el Puente Internacional Nuevo Laredo 4/5, en Tamaulipas, que incluirá un acceso de seis carriles de 3.5 kilómetros y un puente con 12 carriles.

Avance de la infraestructura carretera

El secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Esteva, informó que hasta ahora se concluyeron 1,796 kilómetros de autopistas, carreteras federales, caminos, puentes y distribuidores viales, cifra que representa alrededor de 15% de la meta establecida para el sexenio.

Para avanzar en las distintas obras de infraestructura se mantienen activos 1,200 frentes de trabajo, con la participación de aproximadamente 135,000 trabajadores.

En cuanto a los denominados caminos prioritarios, Esteva detalló que de los 11 proyectos contemplados para la actual administración, dos ya fueron concluidos, ocho se encuentran en construcción y uno está previsto para comenzar hacia finales de este año.

El programa establece como objetivo construir 3,161 kilómetros de caminos prioritarios, con una inversión estimada de 154,616 millones de pesos. Hasta el momento se terminaron 407 kilómetros, equivalentes a 13% de la meta sexenal.

De esta manera, el programa de infraestructura carretera combina obras ejecutadas directamente por el Gobierno y proyectos desarrollados mediante esquemas de participación público-privada, con la finalidad de ampliar la conectividad entre distintas regiones del país y fortalecer los corredores que conducen hacia la frontera norte.