Iba en bicicleta por la ruta y denuncia que la policía lo chocó: “Me tiró y me abandonó”.

Una salida habitual para entrenar terminó con un fuerte episodio en la Ruta Provincial 6, a la altura de San Vicente. Cristian circulaba junto a un grupo de amigos cuando, según su denuncia, una moto conducida por un efectivo policial se acercó desde atrás y terminó provocando su caída sobre la banquina.

El hecho ocurrió durante la tarde de este martes y posteriormente las imágenes comenzaron a difundirse en redes sociales. El ciclista aseguró que el motociclista no se detuvo después del impacto y sostuvo que quedó tendido, desorientado y con fuertes dolores. “Me tiró y me abandonó”, afirmó al relatar lo sucedido.

Cómo fue el choque que denunció el ciclista

Cristian contó que se encontraba pasando junto a un camión cuando advirtió que la moto comenzaba a desplazarse hacia su lado. Ante esa maniobra, intentó ubicarse más cerca del borde de la ruta, pero aseguró que el vehículo terminó alcanzándolo desde atrás.

“Me caí, quedé ahí tirado y no entendía nada. Estaba desorientado. Me dolía la cabeza, el cuello, todo”, relató el hombre sobre los instantes posteriores al golpe. Sus compañeros se encontraban cerca y comenzaron a registrar la situación con sus teléfonos, por lo que parte de lo ocurrido quedó documentado en video.

El ciclista también describió las lesiones que sufrió tras caer sobre el costado del camino. Según explicó, terminó con golpes en la rodilla, el hombro y el codo, además de un esguince que le informaron luego del episodio.

Cristian negó que hubiera existido una pelea, discusión o algún inconveniente previo con el motociclista. “Yo voy adelante, él viene de atrás y me tira. Viene directamente a tirarme”, sostuvo al medio TN. Además, aseguró que el mismo efectivo habría realizado maniobras parecidas con otros integrantes del grupo, aunque ellos pudieron evitarlas.

La denuncia y lo que deberá determinar la Justicia

Después del episodio, el ciclista presentó una denuncia y su abogado, Nicolás Romano, difundió las imágenes del caso. El representante legal también cuestionó las críticas hacia los deportistas por circular en bicicleta por ese sector de la ruta.

Romano señaló que la normativa contempla la circulación de bicicletas por rutas convencionales, mientras que establece limitaciones específicas para autopistas y semiautopistas. De esta manera, buscó poner el foco en las circunstancias concretas del episodio y no únicamente en el lugar donde ocurrió.

Cristian afirmó que el policía involucrado ya fue identificado, aunque decidió no hacer público su nombre. A partir de ahora, será la Justicia la encargada de reconstruir la secuencia, analizar las imágenes y establecer qué ocurrió durante la maniobra y si existe alguna responsabilidad por parte del efectivo.