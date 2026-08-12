Un histórico servicio ferroviario volverá a funcionar en la provincia de Santa Cruz luego de casi cinco décadas de inactividad . El ramal de este antiguo tren permanecía abandonado desde su cierre operativo en el año 1978.

La reactivación de este trazado resulta clave para fortalecer la conectividad entre distintas comunidades de la región patagónica. Además, la iniciativa impulsará el comercio local y generará nuevas oportunidades para el desarrollo turístico provincial.

¿Cuál es el histórico ramal de tren que vuelve tras 50 años?

Esta infraestructura férrea se ubica en el norte de la provincia de Santa Cruz, en pleno territorio patagónico. El tendido atraviesa paisajes continentales y une antiguos poblados que surgieron a partir del desarrollo ferroviario.

El proyecto contempla la recuperación del histórico ramal de tren que se extiende desde Puerto Deseado hasta la localidad de Las Heras . En su etapa inicial, la formación conectará las estaciones de Puerto Deseado, Jaramillo y Fitz Roy.

El servicio utilizará una dupla de fabricación nacional construida por la empresa Materfer en la provincia de Córdoba. Este coche motor con remolque tendrá capacidad estimada para transportar a 120 pasajeros.

La obra unirá dos puntos estratégicos de Santa Cruz.

Cómo está pensada la obra y para cuándo estaría lista

Las autoridades organizan los trabajos de recuperación en distintas etapas operativas para asegurar el estado de las vías. El plan integral incluye la inspección de rieles, la limpieza del trazado y la readecuación de las estaciones.

El gobierno santacruceño avanza en la capacitación del personal técnico y en la preparación de los futuros conductores. Aunque aún no confirmaron la fecha exacta de puesta en marcha, los funcionarios estiman iniciar las pruebas en los próximos meses .

El diseño de la formación destaca por su bajo peso operativo, lo cual reducirá el desgaste de la infraestructura existente. Esta ventaja técnica permitirá agilizar los plazos de evaluación y garantizar la seguridad del recorrido.

Un proyecto en revisión sin fecha ni proyección de inversión oficial

La iniciativa será impulsada y financiada por el Gobierno de la Provincia de Santa Cruz. El gobernador Claudio Vidal encabeza las gestiones junto a la Secretaría de Transporte y el Ministerio de la Producción local, pero todavía no revelaron las fechas oficiales ni el monto que llevará realizarla.

La reactivación del ramal se enmarca en un plan provincial de obras públicas e infraestructura productiva. Los recursos destinados permitirán adquirir el material rodante, acondicionar los talleres y revalorizar este patrimonio histórico.