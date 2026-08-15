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No hace falta cruzar el océano para encontrarse con un paisaje de montañas nevadas, lagos y bosques que recuerda a Europa. En plena Patagonia argentina existe una localidad donde el invierno transforma por completo la vida de los turistas y los lugareños.

El destino está en Neuquén y combina distintas propuestas para quienes buscan nieve con alternativas más tranquilas junto al agua.

Uno de los datos más atractivos es el costo de vacacionar allí, ya que en agosto, además, hay una diferencia importante en los precios de algunas actividades.

El destino de Neuquén que combina nieve y paisajes de montaña

Villa Pehuenia se encuentra en la cordillera neuquina, entre los lagos Aluminé y Moquehue, rodeada por bosques de pehuenes y coihues.

Villa Pehuenia se encuentra en la cordillera neuquina, entre los lagos Aluminé y Moquehue, rodeada por bosques de pehuenes y coihues.(Fuente: Turismo Villa Pehuenia Moquehue) Turismo Villa Pehuenia Moquehue

Uno de sus atractivos principales es el Parque de Nieve Batea Mahuida, ubicado sobre un volcán y administrado por la Agrupación Mapuche Puel.

El complejo ofrece esquí y snowboard, pero la visita también puede incluir caminatas con raquetas, trekking, cabalgatas, excursiones y paseos en motos de nieve.

Los lagos Aluminé y Moquehue son parte de la postal

El lago Aluminé ocupa aproximadamente 57 kilómetros cuadrados y está rodeado por montañas, bosques e islas cubiertas de vegetación.

Durante los meses cálidos permite realizar kayak, canotaje, navegación a vela y paseos en embarcaciones , mientras que en invierno el entorno queda marcado por la nieve.

El lago Moquehue, ubicado a pocos kilómetros, completa el circuito turístico y permite recorrer otra zona característica de Villa Pehuenia.

Cuánto cuesta visitar Villa Pehuenia durante agosto

El lago Aluminé ocupa aproximadamente 57 kilómetros cuadrados y está rodeado por montañas, bosques e islas cubiertas de vegetación. (Fuente: Turismo Villa Pehuenia Moquehue) Turismo Villa Pehuenia Moquehue

Quienes quieran aprovechar la temporada de nieve deben tener en cuenta que Batea Mahuida tiene dos tarifas durante agosto.

Hasta el 17 de agosto: corresponde la temporada alta.

Desde el 18 de agosto: comienza la temporada baja.

Tarifa promocional: alrededor de $60.000 por día y $48.000 por medio día.

Para dormir en Villa Pehuenia también hay opciones desde $100.000 por noche para dos personas, aunque el precio depende del alojamiento y la cantidad de huéspedes.

Además del hospedaje, el presupuesto debe contemplar transporte, comidas y las actividades elegidas. Para quienes no quieran esquiar, el Muelle Turístico y Paseo Recreativo del lago Aluminé y el Paseo Artesanal son dos alternativas para conocer la localidad.