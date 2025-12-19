Un nuevo tren de alta velocidad llegará a Sudamérica con el objetivo de mejorar la conectividad y modernizar el sistema de transporte regional. Se trata de un proyecto ferroviario impulsado con tecnología china que demandará una inversión estimada de u$s 6.500 millones y que se convertirá en el tren más rápido de la región.

La obra se desarrollará en Perú y permitirá unir Lima e Ica en un tiempo significativamente menor al actual, con impacto directo en la movilidad, el turismo y la economía.

¿Cuál será el tren de alta velocidad más rápido de Sudamérica?

El nuevo ferrocarril unirá las ciudades de Lima e Ica y alcanzará una velocidad máxima de 200 kilómetros por hora, lo que lo posicionará como el tren más veloz de Sudamérica. De esta manera, superará al actual servicio más rápido de la región, que opera en Chile entre Santiago y Chillán y alcanza una velocidad de hasta 160 km/h.

El proyecto se suma a la tendencia internacional de desarrollo de trenes de alta velocidad como alternativa al transporte automotor y aéreo en trayectos medianos.

¿Cuánto durará el viaje y qué distancia recorrerá?

El recorrido total del tren Lima–Ica será de aproximadamente 323 kilómetros, a lo largo de la costa central peruana. Según las estimaciones oficiales, el trayecto podrá completarse en dos horas y media.

Actualmente, el mismo viaje demanda alrededor de cuatro horas y media en auto, principalmente por la congestión de la Panamericana Sur, una de las rutas más transitadas del país.

¿Cuánta inversión requiere el proyecto y quiénes participan?

La obra contempla una inversión estimada de u$s 6.500 millones y cuenta con fuerte participación de capital chino. No obstante, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) informó que también se recibieron propuestas técnicas no vinculantes de otros países, entre ellos:

Alemania

Canadá

Corea del Sur

España

Francia

India

Japón

Reino Unido

De acuerdo con el MTC, el proceso de ejecución tomará entre seis y siete años. El expediente técnico estaría finalizado en 2027, mientras que la finalización de la obra se proyecta para 2032.

¿Cómo será el tren de alta velocidad que unirá Lima e Ica?

El nuevo tren contará con 15 estaciones distribuidas a lo largo del recorrido, lo que permitirá integrar a distintas localidades de la costa sur de Perú. Entre las estaciones previstas se encuentran:

Villa El Salvador

Lurín

Cañete

Pisco

Paracas

Para garantizar su operatividad frente a los desafíos geográficos, el proyecto contempla la construcción de 47 kilómetros de viaductos y 32 kilómetros de túneles.

Tren del Norte

¿A cuántas personas beneficiará el nuevo tren?

Según datos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el proyecto beneficiará a cerca de 12 millones de personas. De ese total, seis millones se verán favorecidas de forma directa por la proximidad de las estaciones, mientras que otras seis millones se beneficiarán de manera indirecta a través del impacto económico y logístico.

La obra también mejorará la conexión directa con el Aeropuerto de Pisco y fortalecerá la integración entre distintos medios de transporte.

Ica es uno de los principales polos turísticos de Perú, con atractivos como el oasis de la Huacachina, las Islas Ballestas, la Reserva Nacional de Paracas y sus bodegas vitivinícolas.

La puesta en marcha del tren de alta velocidad facilitará el acceso a estos destinos, impulsará la llegada de visitantes y fomentará nuevas inversiones vinculadas al turismo y los servicios.