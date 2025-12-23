Récord mundial: lanzarán un tren bala que viajará a la velocidad de un avión

Japón transformará el transporte público de manera definitiva con la inauguración de la línea de tren Shinkansen, un proyecto que incluye vagones capaces de alcanzar los 505 km/h.

Se trata de trenes de levitación magnética que posibilitarán recorrer más de 370 kilómetros en únicamente 40 minutos.

El funcionamiento del Chuo Shinkansen, que se convertirá en el tren más veloz del planeta

El proyecto de JR Central tiene como objetivo descongestionar la línea Tokaido Shinkansen entre Tokio, Nagoya y Osaka. Se trata de un tren maglev de levitación magnética que le permite “volar” sobre los rieles.

Este sistema consiste en un monorraíl levitado electromagnéticamente, lo que implica que el tren no está en contacto directo con las vías.

La tecnología utilizada es la levitación electrodinámica (EDS), que requiere electroimanes superconductores o imanes permanentes para crear un campo magnético que induce corrientes en los conductores metálicos de las vías.

En el caso del Chūō Shinkansen, se emplean bobinas superconductoras mantenidas a unos -269°C por un circuito de nitrógeno líquido y helio líquido.

Inauguración del tren bala Tokio-Nagoya y su conexión futura con Osaka

El tren bala unirá Tokio con Nagoya, un trayecto de 286 kilómetros que se podrá recorrer en 40 minutos gracias a su velocidad comercial de 505 km/h. Las obras están en curso y, aunque se había previsto una inauguración para 2027, esta se ha pospuesto para 2034.

Más adelante, en 2037, se ampliará la ruta hasta Osaka, lo que permitirá realizar el recorrido completo en tan solo 1 hora y 7 minutos. Este será subterráneo casi en su totalidad (80% del trayecto) y requerirá una inversión total cercana a los 70 millones de euros.

Beneficios del monorraíl de levitación magnética

Estos trenes no tienen contacto físico con la vía, lo que elimina la resistencia a la rodadura y permite alcanzar mayores velocidades. En la misma línea, su aceleración está potenciada y tiene la capacidad de subir pendientes más profundas.

Por su parte, presentan un riesgo casi nulo de descarrilamiento gracias a que el tren envuelve la vía. Esto ofrece una experiencia mejorada para los pasajeros, ya que los vagones generan menos vibraciones y menos ruido.

Este monorraíl de levitación magnética requiere escaso mantenimiento, dado que su desgaste es menor, incluso cuando opera a altas velocidades y por largas distancias.

Estaciones avanzadas y tren maglev: viaje más rápido en Japón

Japón también planea implementar estaciones de alta tecnología que mejorarán la experiencia del usuario. Además, se espera que el tren maglev reduzca significativamente el tiempo de viaje entre las principales ciudades del país.