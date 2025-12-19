Renfe lanza un 25% de descuento en billetes para grupos de 4 a 9 personas. (Foto: Shutterstock)

La Comisión Europea ha fijado los plazos definitivos para que Madrid y Lisboa queden unidas por tren de alta velocidad. El proyecto forma parte del Corredor Atlántico europeo y pretende transformar la movilidad en la península ibérica con una infraestructura capaz de competir con el transporte aéreo.

El acuerdo entre Portugal, España y Bruselas establece una hoja de ruta en dos etapas. La primera fase prevé un tren directo que recorrerá el trayecto en cinco horas a partir de 2030. La segunda fase culminará en 2034 con un servicio de alta velocidad que reducirá el viaje a tres horas entre ambas capitales.

Una conexión ferroviaria de alta velocidad entre Madrid y Lisboa para 2034

El comisario europeo de Transporte, Apostolos Tzitzikostas, confirmó que recorrer poco más de 600 kilómetros entre ambas capitales en solo tres horas es un ejemplo de las conexiones ferroviarias que la Unión Europea aspira a lograr. El funcionario presentó el nuevo proyecto desde Bruselas y destacó que las obras deberían comenzar en el corto plazo.

El ministro de Infraestructuras portugués, Miguel Pinto Luz, describió el proyecto como un paso histórico. Según explicó, esta conexión representa mucho más que una línea ferroviaria: es un puente hacia la movilidad sostenible y la cohesión europea. El calendario incluye la construcción de una segunda vía entre Poceirão y Bombel en 2026, con finalización prevista para 2029.

El tren más rápido de Europa recorrerá España y Portugal: conectará Madrid con Lisboa en menos de 3 horas.

¿Cuánto costará construir el tren de alta velocidad Madrid-Lisboa?

La inversión total estimada para completar esta infraestructura asciende a aproximadamente 545 millones de euros. Sin embargo, el financiamiento aún genera debates entre los países miembros de la Unión Europea. Los fondos dependen de la aprobación del Parlamento Europeo y requerirán participación tanto pública como privada.

Portugal ya ha recibido 235 millones de euros del Mecanismo Conectar Europa para el tramo Évora-Elvas. Por su parte, España ha destinado desde 2014 alrededor de 750 millones de euros provenientes de fondos europeos como el FEDER y el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Estos recursos se han invertido principalmente en la línea de alta velocidad que conecta Extremadura con Madrid.

Una alternativa sostenible a los 40 vuelos diarios entre ambas capitales

Actualmente existen más de 40 vuelos diarios entre Madrid y Lisboa. El Ministerio de Infraestructuras portugués destacó que el nuevo enlace ferroviario ofrecerá una alternativa más competitiva en coste y comodidad para los pasajeros. Además, el tren dejará una huella de carbono significativamente menor que el transporte aéreo.

El proyecto se inscribe en el plan europeo para conectar todas las capitales del continente por alta velocidad antes de 2040. La meta incluye extender la traza desde Lisboa hasta París, lo que permitiría completar el recorrido total en aproximadamente nueve horas. Este corredor forma parte de la Red Transeuropea de Transporte y busca posicionar al ferrocarril como la opción preferida frente al avión para distancias medias.