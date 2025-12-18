China avanza con uno de los proyectos de infraestructura más ambiciosos de su historia: el Bohai Strait Tunnel, un túnel submarino que conectará las penínsulas de Liaodong y Shandong.

La obra tendrá una extensión aproximada de 123 kilómetros, lo que la convertirá en el túnel ferroviario submarino más largo del mundo. De esta manera, la obra contará con 90 km bajo el lecho marino del Mar de Bohai y el resto por encima de la superficie.

El objetivo principal es reducir el tiempo de viaje entre las ciudades de Dalian y Yantai, que actualmente supera las seis horas por tierra debido a la necesidad de bordear el mar.

Con esta conexión directa, el recorrido se podrá realizar en solo 40 minutos, impulsando la movilidad y el comercio en una zona estratégica para la economía china.

Cómo será el diseño del Bohai Strait Tunnel

El proyecto contempla una estructura compuesta por tres secciones principales: dos túneles paralelos para trenes de alta velocidad y un conducto central destinado a mantenimiento y seguridad.

Los trenes que circularán por esta vía alcanzarán velocidades máximas de 250 kilómetros por hora, conectando directamente las líneas ferroviarias del norte y del este del país.

El proyecto declara un tiempo de cruce objetivo de 40 minutos para el recorrido completo y para un desplazamiento de 123 km en 40 minutos la velocidad media efectiva requerida es de 184,5 km/h.

Según autoridades chinas, la obra requerirá sistemas avanzados de ventilación, impermeabilización y evacuación de emergencia, debido a las condiciones extremas del estrecho.

Además, el trazado atravesará áreas con alta actividad sísmica, lo que representa un desafío adicional para los ingenieros encargados del proyecto.

En cuanto a la forma y la arquitectura del túnel, las autoridades indicaron que habrá tres túneles paralelos, de los cuales dos serán para tráfico ferroviario y un tubo central que estará destinado a mantenimiento, evacuación y sistemas de servicios como son la ventilación, el drenaje, el cableado, los hidrantes y las plataformas de emergencia.

Inversión y costos del proyecto del nuevo tren submarino

El costo estimado del Bohai Strait Tunnel supera los 220.000 millones de yuanes, equivalentes a unos 36.000 millones de dólares estadounidenses.

Esta inversión forma parte de la estrategia nacional para modernizar las redes de transporte y fortalecer la integración económica entre regiones clave.

De acuerdo con proyecciones oficiales, una vez operativo, el túnel podría generar ingresos anuales cercanos a los 20.000 millones de yuanes, principalmente por el transporte de pasajeros y mercancías.

El proyecto también busca consolidar la posición de China como líder mundial en infraestructura ferroviaria de alta velocidad.

Materiales y formas de construcción del túnel más largo del mundo

Entre los materiales y equipos de construcción habrá tuneladoras de tipo escudo que romperán fango y arenas marinas. También contará con estructuras prefabricadas en formas de tubos y cajones inmersos para algunos tramos.

Por otro lado, llevará revestimientos de hormigón proyectado y membranas de sellado multicapa. Habrá sistemas que protejan la obra de de la corrosión por la sal y minerales marinos.

Es importante destacar que la zona de construcción sufre de actividad sísmica y padece de estratos blando, por lo tanto, el equipo de ingenieros deberá realizar investigaciones del suelo y geológicas pertinentes para que el proyecto tenga éxito.

Impacto económico y comercial del túnel submarino chino

La conexión directa entre Liaodong y Shandong permitirá agilizar el traslado de mercancías al reducir costos logísticos y tiempos de entrega.

Estas dos regiones son centros neurálgicos para el comercio marítimo y la industria manufacturera, por lo que la obra tendrá un gran impacto.

El túnel también facilitará el flujo turístico y la movilidad laboral. Según estimaciones oficiales, la reducción del tiempo de viaje contribuirá a dinamizar el mercado interno y potenciar las exportaciones hacia otros países asiáticos.

Plazos y desafíos para su construcción

Actualmente, el proyecto se encuentra en fase de planificación y estudios de factibilidad, impulsados por el Gobierno chino.

Se estima que la construcción del Bohai Strait Tunnel demandará entre 10 y 15 años, debido a la complejidad técnica y las condiciones geográficas del estrecho.

Los trabajos incluirán perforaciones submarinas y la implementación de tecnologías avanzadas para garantizar la seguridad estructural.