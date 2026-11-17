El presidente Yamandú Orsi destacó las “excelentes” relaciones con la administración argentina de Javier Milei, y valoró como “fundamental” la reelección de Luiz Inácio Lula da Silva, en Brasil.

Orsi fue consultado sobre el actual funcionamiento del Mercosur que el próximo 4 de diciembre tendrá una nueva cumbre de Jefes de Estado, que se realizará en Montevideo.

Este encuentro tiene el desafío de equilibrar las diferentes tensiones internas y al mismo tiempo mantener las puertas abiertas para la discusión sobre la flexibilización del bloque y para las diferentes negociaciones en curso con Canadá, Emiratos Árabes Unidos, Vietnam y Japón.

En el marco de su visita a España, donde participó del Nueva Economía Fórum, Orsi destacó que “es excelente la relación” con la administración de Javier Milei.

“Cosas que nunca habíamos logrado, con este gobierno sí lo logramos” y puso como ejemplos el dragado en el canal de acceso al Puerto de Montevideo y la resolución de las tensiones en torno a la planta de hidrógeno verde de la multinacional HIF Global que proyecta instalarse en el departamento de Paysandú, frente a la ciudad argentina de Colón.

El mandatario también destacó el diálogo entre los equipos económicos de ambas orillas del Río de la Plata. “Mi ministro de Economía (Gabriel Oddone) dialoga con el ministro de Economía de Argentina, Luis Caputo, y tiene una relación muy fluida. No encuentro ningún punto que sea complejo; funciona bien porque hemos encontrado la forma de vincularnos, que tiene que ver con los vínculos personales”.

Orsi recordó que “el mejor momento de afinidad” ideológica fue cuando gobernaba Tabaré Vázquez (2005-2010) y en Argentina estaba Néstor Kirchner, pero “los puentes estaban cortados”.

El presidente también destacó el rol que Lula tiene a nivel regional, y señaló como “fundamental” que el presidente brasileño fuera reelegido para un nuevo mandato. “Es una buena noticia por los planteamientos que los dos candidatos hicieron con respecto a la integración”, apuntó.