El primer ministro de Pakistán anunció que se llegó a un acuerdo entre Estados Unidos e Irán. Según consignó Shehbaz Sharif, ambas partes han anunciado la finalización inmediata y definitiva de las operaciones militares en todos los frentes, incluido el Líbano.

Donald Trump publicó en Truth Social un mensaje confirmando el acuerdo con Irán. Afirmó que el estrecho de Ormuz se abrirá y que Estados Unidos levantará el bloqueo naval a los puertos iraníes. “¡Barcos del mundo, arranquen sus motores!”, escribió, y añadió: “¡Que fluya el petróleo!”.

“La ceremonia oficial de firma tendrá lugar el viernes 19 de junio en Suiza”, añadió. “Queremos agradecer a los Estados Unidos de América y a la República Islámica de Irán su compromiso para encontrar una solución diplomática al conflicto”, dijo.

“Tras intensas conversaciones, nos complace anunciar que el Acuerdo de Paz entre los Estados Unidos de América y la República Islámica de Irán ha sido alcanzado”, escribió Sharif en la red social X.

Según el jefe de gobierno paquistaní, ambas partes acordaron “el cese inmediato y permanente de las operaciones militares en todos los frentes, incluidos los del Líbano”. Sharif precisó además que la ceremonia oficial de firma del acuerdo está prevista para el próximo 19 de junio en Suiza.

“Con el acuerdo ya en vigor, los mediadores facilitarán una serie de reuniones esta semana. Estas conversaciones preliminares sentarán las bases para las negociaciones técnicas y para la ceremonia oficial de firma”, añadió. El mandatario destacó la disposición de Washington y Teherán para buscar una solución diplomática al conflicto y agradeció el papel desempeñado por los países mediadores.

“Queremos agradecer a los Estados Unidos de América y a la República Islámica de Irán por su compromiso para encontrar una solución diplomática al conflicto”, señaló.

Sharif expresó asimismo su reconocimiento a Qatar por su participación en la mediación, así como a las autoridades de Arabia Saudita y Turquía por sus contribuciones al proceso. “Deseamos expresar nuestro sincero agradecimiento a nuestros hermanos en este esfuerzo de mediación, el liderazgo del Estado de Qatar, por su apoyo para alcanzar este acuerdo. También quiero agradecer de manera especial al visionario liderazgo del Reino de Arabia Saudita y de la República de Turquía por sus inmensas contribuciones”, afirmó.

El anuncio se produce en un contexto de alta tensión regional y tras semanas de intensas gestiones diplomáticas destinadas a evitar una escalada mayor entre Washington y Teherán. Hasta el momento, ni la Casa Blanca ni las autoridades iraníes han emitido una confirmación oficial detallada sobre el alcance del acuerdo anunciado por Islamabad.