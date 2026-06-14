“Taty” Almeida, la histórica referente de Madres de Plaza de Mayo (Línea Fundadora), falleció este domingo a los 95 años, según informaron sus familiares y allegados.

Lidia Stella Mercedes Miy Uranga era una docente y activista dedicada a la defensa de los derechos humanos y, particularmente, reconocida por ser una de las principales organizadoras de la búsqueda de personas desaparecidas en la última dictadura cívico-militar en Argentina.

La reciente muerte de Lidia “Taty” Almeida, emblemática referente de las Madres de Plaza de Mayo – Línea Fundadora, resignificó de manera profunda sus últimas declaraciones públicas. En su última aparición pública, la dirigente de los derechos humanos, de 95 años, dejó un mensaje de resistencia y esperanza dirigido a las nuevas generaciones.

NOTICIAS ARGENTINAS BAIRES, JUNIO 14: Taty Almeida, la histórica referente de Madres de Plaza de Mayo (línea fundadora) falleció este domingo a los 95 años, según informaron sus familiares y allegados. FOTO NA: (ARCHIVO) MARIANO SANCHEZ

El testimonio tuvo lugar el pasado viernes 17 de abril, cuando la Universidad de Buenos Aires (UBA) le otorgó el título de doctora honoris causa en una colmada Facultad de Filosofía y Letras. Allí, sentada en silla de ruedas pero con la lucidez y la sonrisa intactas, Taty trazó una suerte de balance histórico sobre el estado actual del movimiento y la urgencia del recambio generacional.

El recuento de la plaza y el paso de la posta

“Quedamos tres Madres, nada más, y dos Abuelas”, advirtió Almeida frente a cientos de estudiantes, docentes y militantes de derechos humanos, dejando en evidencia el inexorable paso del tiempo para las mujeres que iniciaron las rondas hace casi cinco décadas.

Sin embargo, lejos de adoptar un tono de claudicación, la referente utilizó esa realidad para interpelar directamente a los presentes: “Ustedes son los que van a continuar luchando por la memoria, por la verdad y por la justicia. Ya hemos pasado la posta a todas y todos ustedes. De a poquito, ¿eh? Porque a pesar de los bastones y las sillas de ruedas, las locas seguimos de pie”.

Fiel al estilo que la caracterizó desde que comenzó la búsqueda de su hijo Alejandro —secuestrado por la Triple A en junio de 1975—, Taty aprovechó la distinción universitaria para reivindicar el compromiso político de los jóvenes, desmarcándose de los discursos estigmatizantes.

NOTICIAS ARGENTINAS BAIRES, JUNIO 14: Taty Almeida, la histórica referente de Madres de Plaza de Mayo (línea fundadora) falleció este domingo a los 95 años, según informaron sus familiares y allegados. FOTO NA: (ARCHIVO)Pablo Lasansky Pablo Lasansky

“Alejandro tenía 20 años cuando lo detuvieron y lo desaparecieron. Estaba cursando primer año de Medicina, pero antes que nada era un militante político”, remarcó ante el auditorio. En esa línea, enfatizó: “No hay que tenerle miedo a la palabra militancia. Militar es tener compromiso, ese compromiso que los 30.000 desaparecidos asumieron, ese compromiso que ya han tomado tantos jóvenes, y no tan jóvenes, que son nuestra esperanza”.

Un testamento contra el olvido

En un contexto de fuertes tensiones políticas y cuestionamientos presupuestarios hacia la educación superior, Almeida estuvo acompañada por sus nietos y bisnietos, quienes oficiaron como oradores de su elogio académico. Al recibir su quinto doctorado honoris causa, la Madre de Plaza de Mayo insistió en que el reconocimiento pertenecía a todo el colectivo de mujeres “que aún están y las que no están, pero que siempre van a seguir estando”.

Sobre el final de su alocución, y entre risas del público, Taty había lanzado una frase que hoy resuena con fuerza de despedida: “Yo espero seguir viviendo mientras hable de corrido. Y espero seguir hablando de corrido mucho tiempo más”.

Antes de cerrar, legó a la militancia la máxima que guio sus últimos cuarenta y siete años de vida, transformándola en su testamento político definitivo: “Acuérdense de lo que las Madres hemos dicho y hacemos, que la única lucha que se pierde es la que se abandona”.