El ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires, Gabriel Katopodis, supervisó la finalización de las obras de repavimentación en la Ruta Provincial N°63. La recorrida se realizó junto al presidente de AUBASA, José Arteaga, y los intendentes de Dolores y Tordillo, Juan Pablo García y Héctor Olivera.

La Ruta Provincial 63 es una autopista clave para el turismo en la Costa Atlántica, ya que conecta la Autovía 2 con la Ruta Provincial 11. Este tramo es utilizado por miles de vehículos particulares y camiones de carga durante la temporada alta.

ruta 63

Las obras se desarrollaron con fondos provinciales y demandaron cinco meses de ejecución. El objetivo principal fue optimizar la circulación y reforzar la seguridad vial en uno de los principales accesos al sistema turístico bonaerense.

Según el Ministerio de Infraestructura, la intervención forma parte del plan integral para mejorar las rutas del Sistema Vial Integrado del Atlántico, que incluye trabajos en la Autovía 2 y en la Ruta Provincial 11.

Alcance de los trabajos realizados

Las tareas incluyeron la repavimentación con mezcla asfáltica en dos tramos específicos. El primero, entre los kilómetros 29,5 y 18 en sentido hacia la Ciudad de Buenos Aires. El segundo, entre los kilómetros 10 y 29 en dirección a la Costa Atlántica.

La nueva ruta provincial 63

Además, se ejecutaron trabajos de bacheo profundo en sectores deteriorados y se incorporó señalización horizontal para mejorar la visibilidad y la seguridad en la circulación.

De acuerdo con AUBASA, la empresa estatal encargada del corredor, estas mejoras permitirán reducir riesgos de siniestros viales y agilizar el tránsito en una ruta que concentra gran flujo vehicular durante los meses de verano.

La obra se complementa con tareas de mantenimiento preventivo en otras rutas provinciales, como parte del plan vial 2024-2027 “que busca garantizar infraestructura segura y eficiente”.

Repavimentación ruta La supervisión de la Ruta N°63

Durante la recorrida por la obra finalizada participaron autoridades provinciales y representantes de AUBASA. Además del ministro Katopodis y el presidente de la empresa, José Arteaga, estuvieron presentes el gerente general Pablo Ceriani y el coordinador general operativo Martín Valli.

La inauguración de la ruta provincial 63 repavimentada AUBASA

También asistieron el subcoordinador general operativo Juan Bonfiglio, gerentes de Mantenimiento, Obras y Relaciones Institucionales, junto con jefes de estaciones y el equipo de Seguridad y Asistencia Vial del Corredor del Atlántico.

La presencia de intendentes locales, Juan Pablo García (Dolores) y Héctor Olivera (Tordillo), destacó la importancia de la obra para las comunidades de la región y para el desarrollo turístico de la provincia.

Según el Ministerio, estas acciones forman parte de una política de infraestructura que busca “garantizar rutas en condiciones óptimas para la circulación segura”.

“Estamos apostando muy fuerte al turismo y a que todo el circuito de la Costa Atlántica tenga rutas más seguras para el desarrollo de esta temporada. Por eso, se hizo el ensanche en la Ruta Provincial 11 entre Gesell y Mar Chiquita, la repavimentación integral de toda la Ruta 2 y estos casi 30 km repavimentados en la Ruta 63, entre Dolores y Esquina de Crotto”, afirmó Katopodis.

Por su parte, el presidente de AUBASA, José Arteaga, señaló que “el plan de obras 2024-2027 se viene ejecutando en tiempo y forma: hoy con la finalización de dos tramos de la ruta 63, en pocas semanas comenzaremos una nueva obra de 140 kilómetros en la autovía 2 -desde Dolores hasta Maipú en ambos sentidos-

La obra “nos permite mejorar la transitividad y la seguridad vial para que los usuarios viajen mejor y más seguros”, finalizó Arteaga.

Obras en rutas y autopistas de la Costa Atlántica de Buenos Aires

Según AUBASA, el plan de obras continúa con la repavimentación de 140 kilómetros en la Autovía 2, desde Dolores hasta Maipú, en ambos sentidos. Este proyecto se suma a los trabajos de ensanche en la Ruta Provincial 11 entre Villa Gesell y Mar Chiquita.

El Ministerio de Infraestructura confirmó que estas obras se realizan con fondos provinciales y forman parte de una estrategia integral para fortalecer el sistema vial bonaerense.