La aerolínea Emirates desembolsará u$s 5100 millones para levantar en Dubái la que promete convertirse en la instalación de mantenimiento aeronáutico más grande y avanzada del mundo.

El complejo, que se construirá en Dubái South y demandará obras hasta 2030, tendrá capacidad para atender simultáneamente 28 aviones de fuselaje ancho, contará con el mayor taller de trenes de aterrizaje del planeta, dos hangares de pintura y una infraestructura de 1,1 millones m2 diseñada para reforzar el crecimiento global de la compañía y ubicar al emirato como uno de los grandes polos de la industria aérea.

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La compañía opera en la Argentina desde enero de 2012, donde ofrece cinco vuelos semanales entre Buenos Aires y Dubái, con escala en Río de Janeiro, operados con aviones Boeing 777-300ER.

A fines del mes pasado, Emirates recibió autorización para expandir sus operaciones de carga aérea en el país y quedó habilitada a realizar vuelos internos de mercancías como parte de rutas internacionales. La decisión se enmarca en la política de cielos abiertos de Javier Milei y busca potenciar sectores como alimentos, productos farmacéuticos y manufacturas de alto valor.

La nueva instalación de Emirates

A través de un comunicado anunciaron que el nuevo complejo será desarrollado por la firma China Railway Construction Corporation y busca ampliar la capacidad de mantenimiento, reparación y revisión de aeronaves (MRO).

La instalación tendrá uno de los edificios de mayor volumen del mundo y será además la estructura de acero más grande del Consejo de Cooperación del Golfo. Entre los principales números del proyecto se destacan:

  • Capacidad para atender 28 aeronaves de fuselaje ancho al mismo tiempo.
  • Un hangar principal de 285 metros de ancho
  • 77.000 m2 dedicados a talleres y mantenimiento.
  • 380.000 m2 destinados a almacenamiento y logística.
  • Un centro administrativo con 50.000 metros cuadrados de oficinas y otros 15.000 para capacitación técnica.

Además, la empresa proyecta obtener certificación ambiental LEED Platinum mediante la incorporación de paneles solares y otras iniciativas de eficiencia energética.