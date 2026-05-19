La aerolínea Emirates desembolsará u$s 5100 millones para levantar en Dubái la que promete convertirse en la instalación de mantenimiento aeronáutico más grande y avanzada del mundo.

El complejo, que se construirá en Dubái South y demandará obras hasta 2030, tendrá capacidad para atender simultáneamente 28 aviones de fuselaje ancho, contará con el mayor taller de trenes de aterrizaje del planeta, dos hangares de pintura y una infraestructura de 1,1 millones m2 diseñada para reforzar el crecimiento global de la compañía y ubicar al emirato como uno de los grandes polos de la industria aérea.

La compañía opera en la Argentina desde enero de 2012, donde ofrece cinco vuelos semanales entre Buenos Aires y Dubái, con escala en Río de Janeiro, operados con aviones Boeing 777-300ER.

A fines del mes pasado, Emirates recibió autorización para expandir sus operaciones de carga aérea en el país y quedó habilitada a realizar vuelos internos de mercancías como parte de rutas internacionales. La decisión se enmarca en la política de cielos abiertos de Javier Milei y busca potenciar sectores como alimentos, productos farmacéuticos y manufacturas de alto valor.

La nueva instalación de Emirates

A través de un comunicado anunciaron que el nuevo complejo será desarrollado por la firma China Railway Construction Corporation y busca ampliar la capacidad de mantenimiento, reparación y revisión de aeronaves (MRO).

La instalación tendrá uno de los edificios de mayor volumen del mundo y será además la estructura de acero más grande del Consejo de Cooperación del Golfo. Entre los principales números del proyecto se destacan:

Capacidad para atender 28 aeronaves de fuselaje ancho al mismo tiempo.

Un hangar principal de 285 metros de ancho

77.000 m2 dedicados a talleres y mantenimiento.

380.000 m2 destinados a almacenamiento y logística.

Un centro administrativo con 50.000 metros cuadrados de oficinas y otros 15.000 para capacitación técnica.

Además, la empresa proyecta obtener certificación ambiental LEED Platinum mediante la incorporación de paneles solares y otras iniciativas de eficiencia energética.