La Argentina sumará una nueva aerolínea internacional a su mapa aerocomercial. Se trata de la compañía israelí El Al Israel Airlines, que comenzará a operar vuelos regulares entre Tel Aviv y Buenos Aires. La medida fue oficializada este lunes a través de la Disposición 6/2026 del Gobierno nacional, que autoriza a la empresa a brindar servicios regulares internacionales de pasajeros y carga. El anuncio permitirá por primera vez contar con una conexión directa sin escalas entre Argentina e Israel. La decisión se formalizó a través de un acto administrativo que habilita a la compañía israelí a operar en el país. En ese sentido, el texto establece: “Autorizar a la empresa israelí El Al Israel Airlines LTD a explotar servicios regulares internacionales de transporte aéreo de pasajeros y cargas, de forma combinada, entre punto/s del Estado de Israel, punto/s en la República Argentina, puntos intermedios y puntos más allá”. En los considerandos, el Gobierno detalla que el pedido de la compañía se tramitó mediante el expediente correspondiente y que cumple con todas las exigencias normativas: “La empresa acreditó los recaudos legales y administrativos exigidos por la normativa vigente para prestar los servicios requeridos”. Según se informó oficialmente, la operación contará con dos frecuencias semanales que unirán el Aeropuerto Internacional de Ezeiza con la ciudad de Tel Aviv. Los vuelos estarán programados de la siguiente manera: El vuelo inaugural está previsto para el 29 de noviembre de 2026, con salida desde Tel Aviv. Será realizado con aeronaves Boeing 787-9 Dreamliner configuradas con 271 asientos, en un trayecto cuya duración se estima entre 15 y 16 horas. La llegada de El Al no es un hecho aislado, sino que se apoya en un proceso de fortalecimiento de las relaciones entre Argentina e Israel. El marco legal incluye el Acuerdo sobre Transporte Aéreo firmado el 15 de marzo de 2017 y el Memorándum de Entendimiento suscripto el 19 de abril de 2026 en Jerusalén, que actualiza y amplía las condiciones para operar vuelos entre ambos territorios. Además, la nueva ruta surge del acuerdo de Cielos Abiertos firmado durante la reciente visita del presidente Javier Milei a Israel. “Este acuerdo permitió ampliar y modernizar el sistema aerocomercial entre ambos países, abrir nuevas oportunidades para rutas y operadores, y crear las condiciones necesarias para poner en marcha este servicio por primera vez”, explicaron desde la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC). La compañía ya puso a la venta los pasajes para esta nueva ruta, con tarifas promocionales de lanzamiento pensadas para distintos perfiles de viajeros. Los precios informados son: Las tarifas incluyen equipaje de mano, una valija en bodega de hasta 23 kilos, comidas a bordo y la selección de asiento. Desde la empresa indicaron que esta estrategia apunta tanto a turistas como a pasajeros corporativos, en un mercado con potencial de crecimiento. Hasta ahora, viajar entre Buenos Aires y Tel Aviv implicaba realizar al menos una escala en ciudades europeas o estadounidenses. En general, los pasajeros combinaban vuelos de Aerolíneas Argentinas, Iberia u otras compañías con conexiones operadas por El Al. Este esquema es similar al de otras aerolíneas internacionales que hacen escalas por razones operativas o de demanda.