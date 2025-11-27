A la hora de lavar la ropa existen diversos trucos para que salga más limpia y con mejor olor. Muchas personas eligen usar vinagre, bicarbonato, limón y hasta alcohol en el tambor para cuidar las telas y que salgan con un color brillante.

En este contexto, poner una bolsa de plástico en el lavarropas se volvió tendencia por sus múltiples beneficios.

Para qué sirve poner una bolsa de plástico en el lavarropas

La principal función de la bolsa de plástico es disipar la electricidad estática que se produce cuando las prendas son centrifugadas por el tambor, en especial si son sintéticas (como poliéster o acrílico). La carga genera rigidez y hace que la ropa se pegue entre sí, lo que puede generar descargas molestas.

En la misma línea, el plástico ayuda a mejorar la circulación del agua y el detergente entre las prendas. Al evitar que la ropa se compacte, el lavado es más eficiente y se reduce el riesgo de que queden manchas o restos de jabón.

A su vez, evita que la ropa se amontone y reduce la formación de pliegues, lo cual facilita el doblado y planchado. También, puede funcionar como una barrera de protección para tejidos delicados, ya que disminuye el roce entre prendas.

Freepik

Cómo aplicar el truco correctamente

Para poder aplicar el truco de forma correcta se deben seguir los siguientes pasos:

Elegir la bolsa adecuada: debe ser una bolsa de plástico limpia, sin restos de comida ni olores. Las bolsas tipo supermercado son ideales por su tamaño y flexibilidad.

Colocarla en el tambor: antes de iniciar el lavado, poner la bolsa junto con la ropa. No hace falta envolver las prendas.

Seleccionar el ciclo habitual: no es necesario modificar el programa del lavarropas. El truco funciona tanto en lavados cortos como largos.

Retirar la bolsa al finalizar: sacarla y dejarla secar para reutilizarla en futuros lavados.

Cuáles son las limitaciones de poner una bolsa en el lavarropas

Es importante tener en cuenta ciertas recomendaciones al utilizar este truco: