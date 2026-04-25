Usar cáscaras de limón en el lavarropas es un truco que gana terreno entre quienes buscan alternativas naturales y económicas para el mantenimiento del hogar. No necesita productos especiales ni demasiado tiempo, y los resultados se notan desde el primer uso. El limón actúa como absorbente natural de olores, lo que lo convierte en un recurso eficaz dentro de los electrodomésticos, especialmente en el interior de los lavarropas, donde la humedad y los residuos de detergente pueden generar aromas desagradables con el paso del tiempo. Pero no se queda solo en eso: el uso de limón en el lavarropas puede ofrecer varios beneficios, desde blanquear y perfumar la ropa hasta lograr la limpieza de la lavadora. El ácido cítrico que contiene la cáscara también colabora en la disolución de residuos de detergente y cal que se acumulan en el tambor, zonas que con el tiempo se convierten en focos de bacterias y mal olor. Es, en definitiva, un limpiador natural que no daña las prendas ni el electrodoméstico. El procedimiento es fácil, pero hay algunos pasos que conviene seguir para aprovechar al máximo el recurso: Se recomienda hacer este ciclo de limpieza una vez al mes, especialmente en épocas de humedad o si el lavarropas queda cerrado por períodos prolongados. Si el limón no alcanza o querés rotar opciones, el vinagre blanco es otro elemento que puede introducirse en el lavarropas con las mismas funcionalidades: suaviza la ropa, elimina malos olores y bacterias, y ayuda a blanquear las prendas. Ambos ingredientes son económicos, se consiguen fácil y no generan residuos químicos. Una combinación de limón con vinagre en un ciclo mensual de mantenimiento puede mantener el lavarropas en buen estado durante mucho más tiempo, evitando gastos en reparaciones o productos específicos de limpieza.