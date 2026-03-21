Muchos ya probaron diversas alternativas y, sin embargo, el detergente habitual no cumple con las expectativas. No es eficaz contra las manchas difíciles y el aroma a perfume se desvanece rápidamente. Ahora podrán dejar de preocuparse, dado que la solución se encuentra en Mercadona. La cadena valenciana, bajo la dirección de Juan Roig, se distingue por su enfoque en la innovación y el cuidado hacia sus leales clientes. En esta ocasión, llevó a cabo una reformulación de uno de sus productos emblemáticos, logrando así mejorar la experiencia de los usuarios. El clásico suavizante de ropa Nutrive es ahora más eficaz en el tratamiento de manchas difíciles y revive los colores de tu ropa favorita. Se trata del suavizante de ropa Nutrive Bosque Verde concentrado. Un producto de toda la vida que se relanza con una fórmula renovada con mayor potencia que dejará todas tus prendas con un perfume fresco y delicioso. Además, tal y como lo destacan desde Mercadona, una pequeña cantidad de este producto es suficiente para conseguir un resultado inmejorable. Cada prenda saldrá del lavarropas con un aroma irresistible y una textura esponjosa. Pero eso no es todo. También facilita el planchado y reduce la electricidad estática. Así podrás lavar todo tipo de tejidos, sin arruinar la forma, el color y la suavidad original. Se sugiere, además de utilizar el suavizante de ropa Nutrive Bosque Verde concentrado, seguir las siguientes recomendaciones para prolongar la vida útil de sus prendas: