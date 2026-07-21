El integrante del Centro Coordinador de Emergencias Departamentales (Cecoed) de Salto, Aquiles Mainardi, destacó que la visita del presidente Yamandú Orsi realizada ayer es una señal clara de que se puede trabajar en conjunto, gobierno nacional y departamental.

Además, dijo que el respaldo del presidente los fortalece para poder seguir con las tareas.

“Es un respaldo de compromiso, entonces creo que eso nos transmite tranquilidad a la hora de ir a hablar con los vecinos para poder transmitir que el apoyo va a llegar (...) la reconstrucción es entre todos”, dijo Mainardi en declaraciones a canal 10.

Orsi visitó ayer las zonas afectadas por el temporal ocurrido en Salto durante la madrugada del sábado 18 de julio. El fenómeno ocasionó el fallecimiento de una persona, lesiones en otra y cuatro evacuaciones. También se registraron daños materiales, interrupciones del suministro eléctrico y afectaciones en la circulación vial en el norte y el este del país.

El mandatario señaló que el Sistema Nacional de Emergencias (Sinae), la Intendencia de Salto y el Centro Coordinador de Emergencias Departamentales están presentes en la zona para coordinar la respuesta.

En la recorrida, Orsi estuvo acompañado por el director del Sinae, Leandro Palomeque, y los subsecretarios de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Christian Di Candia, y de Ganadería, Agricultura y Pesca, Matías Carambula.

Por su parte, el Sinae informó que envió ayuda humanitaria para las personas afectadas, materiales entre los que se incluyeron unos 160 colchones, 40 kits de limpieza con una cantidad aproximada de 400 productos, y 1.500 chapas.

“Más allá de todos los daños económicos, las pérdidas económicas materiales que se irán reponiendo con el tiempo, sabemos que va a costar pero el hecho más lamentablemente destacado es la pérdida de esta ciudadana que pierde la vida a raíz de este evento con el desprendimiento de un techo”, dijo el integrante del Cecoed de Salto.

Mainardi dijo que el Cecoed trabaja para restablecer las necesidades de la población. Explicó que la turbonada duró entre 5 y 10 minutos y que va a costar mucho reconstruir desde lo material.

“Empezamos a ver con más certeza lo que fueron los daños y ahí le planteamos un poco al intendente y al presidente hoy en la mañana (...) la tormenta no solo se llevó los techos si no que generó un montón de riesgos y un montón de peligro a lo largo y ancho de la ciudad”, explicó el jerarca.

Por otra parte, UTE repuso algo más del 90% de los servicios afectados en todo el país. Las autoridades de la empresa de energía eléctrica estiman que llevará varios días terminar de reponer la totalidad de los servicios de energía en Salto y en algunas otras regiones del país.