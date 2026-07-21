El presidente Yamandú Orsi recibió este martes a una delegación del Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (Sunca), que manifestó su preocupación por la falta de avances en la concreción de un nuevo convenio colectivo que incluya la reducción de la jornada laboral.

El encuentro realizado en la Torre Ejecutiva tuvo como objetivo principal debatir los puntos que vienen generando trabas en las negociaciones del sindicato con el sector empresarial, en el marco del Consejo de Salarios.

Uno de los principales, considerado como “fundamental” por los trabajadores de la construcción, es la reducción de la jornada laboral de 44 a 40 horas semanales, sin pérdida de salario.

Al finalizar la reunión, el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, señaló que la reducción de la jornada laboral “es uno de los puntos principales, no sé si el único, que está trancando todo”. “Pero ellos lo marcan como muy importante y un objetivo del sector trabajador”, precisó.

En la industria de la construcción hace más de 15 años que se impulsa la reducción de la jornada laboral, que pasó de 48 a 44 horas. Ahora, el sindicato “está en otra etapa y quieren saltar a las 40 horas”, explicó el ministro.

En ese sentido, señaló que el Sunca le planteó a Orsi “preocupación porque se extiende el plazo de negociación en el Consejo de Salarios, está costando arribar a acuerdos”.

“Esto lleva a intensificar la movilización, las medidas de paralización de actividades. Ellos consideran que no hay mucho avance, ninguno de los puntos planteados se ha cerrado totalmente”, dijo Castillo.

El ministro manifestó su intención de tener un encuentro con los empresarios de la construcción. “Anteriormente el presidente se reunió con uno de los voceros y recibió también alguna preocupación sobre la inversión y sobre la negociación colectiva. Con el presidente intercambiamos sobre, como Poder Ejecutivo, salir a convocar a las partes y buscar una propuesta media que sea de consenso”, dijo Castillo.

Opinó que “la reducción mejora las condiciones de trabajo y no tiene efecto negativo en la rentabilidad empresarial”.

Preocupación sindical

Por su parte, el presidente del Sunca, Richard Ferreira, explicó que le trasladaron al presidente “la situación que está viviendo hoy la industria de la construcción, que van más de 110 días que estamos sin convenio colectivo”.

Manifestó que al sindicato le preocupa la postura de las cámaras empresariales de la construcción, “que hasta ahora no han dado una respuesta, por lo menos para avanzar en uno de los puntos que hemos presentado”.

Ferreira reconoció que la reducción de la jornada laboral es el aspecto que más dificulta las negociaciones, pero señaló que la experiencia previa de recorte “no generó ningún impacto negativo”, sino al contrario, “tuvieron un efecto positivo para los trabajadores y para el sector empresarial”.