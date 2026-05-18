Con una estrategia altamente conservadora, los fondos money market en dólares muestran un crecimiento en sus activos bajo administración, que crecen 30% en lo que va del año y son una forma para que el inversor haga trabajar sus dólares sin riesgos. Cuáles son las estrategias que aplican y cuánto rinden estos instrumentos para los inversores más conservadores. Uno de los segmentos de fondos comunes de inversión que mayores flujos recibe en los últimos meses son los money market en dólares. Son vehículos de inversión conservadores que se posicionan en instrumentos a plazos en moneda dura. Es decir, llevan a cabo una estrategia similar a la de los fondos comunes de inversión money market en pesos, pero con estrategias dolarizadas. Es decir, invierten en cauciones, cuentas remuneradas y plazos fijos en dólares. Todos instrumentos en moneda dura. Al invertir en estos activos, los inversores no sufren caída en el precio de sus posiciones, ya que se trata de estrategias a plazo sin cotización en el mercado secundario. Los bonos en dólares pueden subir y bajar conforme se vayan publicando datos macro. sin embargo, estos fondos no van a incorporar tal volatilidad ya que no se posicionan en dichos instrumentos. Dado que la caución, los plazos fijos y las cuentas remuneradas son todos instrumentos a plazo, la volatilidad en el mercado financiero no impacta en dichos fondos. El hecho de que la volatilidad en tales fondos sea tan bajos, se compensa con bajos rendimientos. En lo que va del año, los fondos money market en dólares rinden 0,6% promedio. Si se toma el último año, los fondos T+0 en dólares rinden entre 1,3% y 2,4% en moneda estadounidense. Casos como el Adcap Ahorro en dólares rinde 0,62% en el año y 2,39% en los últimos 12 meses. Luego, otros fondos como el Balanz money market dólar, el MegaQm liquidez dólar, el Toronto Trust money market dólar y el Pionero money market dólar, han registrado un rendimiento de entre 0,34% y 0,44% en el año y entre 1,32% y 1,61% en los últimos 12 meses. El beneficio de posicionarse en estos fondos es que los inversores pueden hacer trabajar sus dólares prácticamente sin riesgos. Las cauciones están garantizadas por el mercado, por lo que el riesgo de default es prácticamente nulo. Desde el lado de los plazos fijos, el riesgo de incumplimiento también es bajo, sobre todo contemplando la importante liquidez en dólares con la que cuenta el sistema financiero local. Además, dado que se trata de un fondo money market, el inversor tiene la disponibilidad de la liquidez de manera inmediata, a diferencia de un plazo fijo en el que el inversor debe esperar al vencimiento del mismo para poder hacerse del dinero sin penalidad. Por lo tanto, el inversor puede ganar hasta dos veces y media lo que rinde una cuenta remunerada en dólares y prácticamente lo mismo que un plazo fijo, aunque con la enorme diferencia de contar con la liquidez en dólares al instante. Estos beneficios es lo que hizo que estos fondos reciban una importante cantidad de flujos a lo largo de los últimos meses. En el año, los fondos money market en dólares recibieron u$s 2246 millones, registrando un crecimiento del casi 30% en activos bajo administración en el año. Roberto Geretto, PM de Adcap Asset Management, explicó que los fondos money market en dólares rinden poco porque los bancos no tienen mucha aplicación de esos fondos. Geretto remarcó que las tasas de cuenta remunerada y plazos son muy bajas. De esta manera, advierte que esto también lleva a que la caución esté baja. “La estrategia de los fondos es dejar lo menos posible en cuenta remunera e inmovilizar lo más posible en plazos fijo, tratando de hacer el uso de caja lo más optimo posible. Esto es porque las cuentas remuneradas dólares pagan en general menos del 1%”, comentó Geretto. Finalmente, Geretto remarcó que los money market en dólares es una de las categorías de fondos que más crecen porque minoristas y principalmente las empresas tienen una alta aversión al riesgo. “Un tesorero corporativo tiene un riesgo asimétrico, donde si pierden plata es probable que lo castiguen, pero si gana internamente no le dicen mucho más. Por tanto tratan de minimizar cualquier riesgo”, detalló Geretto. Juan Ignacio Alonso, head portfolio manager en SBS Asset Management, explicó que la basta historia de incumplimientos de Argentina para con los acreedores, tanto locales como externos, en moneda extranjera e incluso en moneda local ha generado que muchos actores mantengan sus inversiones en el menor riesgo posible, esto es el money market en pesos y en los últimos años también su primo en dólares. Un producto bastante popular en Wall Street es la de los fondos de ultra short duration, es decir, fondos de extremado corto plazo. Sus carteras tienden a vencer (renovarse) en un plazo menor a un año, por lo que la volatilidad de estos fondos tiende a ser menor. Generalmente se usa para remunerar dólares de corto plazo y con volatilidad acotada, por lo que han sido un producto bastante acepado y demandado por inversores conservadores. Contemplando tal demanda y desarrollo existente a nivel global, desde Schroders adaptaron un fondo similar, el cual consta de la inversión de activos de corto plazo en dólares. “Para mejorar el retorno que un inversor puede obtener en instrumentos de corto plazo, lanzamos el fondo Schroder Retorno Total Cuatro, un fondo que definimos como Ultra Short Duration, un concepto que estamos introduciendo en el mercado argentino”, detalló Fiorto. En particular, la duración promedio del fondo no supera los seis meses y según Fiorito, esto permite capturar un nivel de retorno significativamente superior, triplicando el rendimiento esperado de un Money Market tradicional, con un bajo riesgo frente a movimientos en la tasa de interés.