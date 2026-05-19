Por la desvalorización del peso colombiano, muchas personas escogen conservar sus capital con dólares para no perder contra la inflación. Para ello, es necesario conocer el costo de la moneda y las fluctuaciones que ha tenido en el mercado para saber cuándo es un buen momento para comprar.

Este martes, 19 de mayo de 2026 , la cotización del dólar en los principales bancos de Colombia es de 3.798,64 pesos colombianos.

En la última semana, la cotización del Dólar subió 0.16%, mientras que en el último año cayó 4.23%, señalando un repunte reciente dentro de una tendencia anual negativa.

El precio del día.

La variación que tuvo el dólar en la última semana

La volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 1.57%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 12.85%.

En las últimas 4 sesiones la cotización del Dólar subió frente al peso colombiano.

En los últimos 10 días, el dólar mostró una tendencia mayormente alcista: comenzó estable, encadenó varias subidas, tuvo una breve corrección a mitad del período y retomó el impulso hasta cerrar con fuerza.

La cotización del Dólar hoy presenta una tendencia positiva en comparación con los últimos días. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado frente a las fluctuaciones anteriores.

¿Dónde comprar dólares en Colombia?

Las personas que necesiten comprar o vender dólares en Colombia tienen varias alternativas. Estas son las siguientes:

_ Bancos: una de las alternativas más seguras y tradicionales son los bancos, aunque es necesario tener en cuenta que pueden llegar a implementar comisiones adicionales por este servicio.

_ Casas de cambio

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria, como Western Union.

Recomendaciones para comprar y vender dólares en Colombia

Para conseguir el mejor tipo de cambio y no perder dinero ten en cuenta los siguientes consejos: