El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires informó que cerrarán totalmente una de las avenidas más transitadas por las obras que se realizan en el barrio. El tránsito sufrirá una interrupción de casi 9 horas en uno de los corredores más importantes del norte porteño.

Cortan la circulación de una importante avenida de la Ciudad

El Gobierno porteño informó que la avenida Cantilo permanecerá cerrada a la altura de Udaondo desde las 22:00 del jueves 29 hasta las 07:00 del viernes 30 por los trabajos de ampliación del Puente Labruna, obra que tiene como principal objetivo mejorar la conexión entre Lugones, Cantilo y el área de Ciudad Universitaria.

Obras del Puente Labruna.

El cierre es necesario por el despliegue de un operativo técnico que requiere detener el tránsito. Se realizará el montaje de siete vigas de gran porte que formarán parte de la nueva estructura del puente.

Las piezas tienen un tamaño de 32,50 metros de largo con un peso de 45 toneladas cada una. La magnitud del procedimiento obliga a las autoridades a suspender la circulación durante 9 horas.

El operativo estará a cargo de Autopistas Urbanas (AUSA) y contará con la presencia de personal de Seguridad Vial, señalización específica y mensajes de carteles electrónicos en la autopista.

Cómo evitar el corte en la avenida Cantilo y qué ruta tomar

Desde el Ministerio de Infraestructura y Movilidad de la Ciudad informaron que hasta la finalización el corte todo el tránsito que circule por Cantilo será desviado hacia la salida de la avenida Udaondo, en dirección a Ciudad Universitaria.

De esta manera, los vehículos podrán reingresar a Cantilo por el acceso ubicado tras el Puente Labruna. Si bien este acceso permanece cerrado por los trabajos de construcción, será habilitado de forma excepcional durante esta noche.