Tras la semana que tuvo alertas amarillas por altas temperaturas y por fuertes tormentas en distintos puntos del país, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) actualizó cómo será la segunda semana de febrero en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) con un gran cambio perfilado hacia el fin de semana. La actualización del clima es importante para gran parte de los ciudadanos del AMBA, ya que permite la planificación de día o de distintos planes, según el estado del tiempo. Al tratarse del verano, el calor no cesará, pero bajará progresivamente hacia la culminación de la semana. Sábado 7 y domingo 8: continuarán las buenas condiciones térmicas, ya que la máxima ascenderá a los 31° C; sin embargo, el cielo pasará de despejado a parcialmente nublado con el correr de las horas. La segunda semana de febrero comenzará con 1 grado más de calor que incrementará hacia el martes 10. También se verá una avanzada de nubes en el AMBA. A mitad de semana, el cielo estará algo nublado y, una vez más, la máxima será de 31° C y la mínima de 21| C. Pero la novedad es que a partir del jueves cesaría el calor cuando un frente frío cruce la región del AMBA. La máxima será de 26° C mientras que la mínima de 11°C. Además, se esperan lluvias moderadas en distintos tramos del jueves 12 y viernes 13. En cuanto al sábado 14 y domingo 15 las lluvias podrían pasar a ser más fuertes y la temperatura se mantendría en los 24° C, por lo que se aliviará el calor. En conclusión, la segunda semana de febrero comenzará muy caluroso, por lo que se podrá disfrutar de actividades al aire libre siempre y cuando se tomen los recaudos necesarios para exponerse al sol. Sin embargo, a mitad de semana habrá un leve alivio y algo de nubosidad. Y para los que esperan con ansias un poco más de frescura podrán disfrutar del descenso de temperatura el jueves y viernes. Por último, el fin de semana podría estar más estable y menos caluroso, pero con probabilidades de lluvia fuerte.