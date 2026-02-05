La Verificación Técnica Vehicular es un trámite indispensable para poder circular por las autopistas y calles argentinas. La VTV garantiza que el auto está en óptimas condiciones y tiene como principal objetivo evitar accidentes de tránsito causados por desperfectos mecánicos. En este contexto, existe un detalle en los asientos que muchos conductores pasan por alto que puede ser determinante para la aprobación del trámite. Durante los controles, los inspectores hacen hincapié en distintos elementos de seguridad como el matafuegos, rueda de auxilio, espejos, entre otros. Sin embargo, muchos conductores no les prestan atención a un detalle sumamente importante: los cinturones de seguridad. Estos cumplen un rol fundamental para la seguridad vial de quien está tras el volante y los pasajeros. La Verificación Técnica podrá ser rechazada en caso de que se detecten algunos problemas. Los más comunes suelen ser: En la misma línea, durante la inspección se controlará otros aspectos fundamentales como el anclaje de butacas, apoyacabezas, puertas, cerraduras, ventanillas y la visibilidad general del conductor. Todos estos elementos conforman un conjunto de elementos de seguridad necesarios para pasar la VTV. Además del cinturón de seguridad, los controladores revisarán: Según lo informado por el Gobierno de la Ciudad, el precio de la VTV en CABA es de $ 63.453,61 para los autos y de $ 23.858,78 para las motos. En caso de la provincia de Buenos Aires, rigen los siguientes valores: