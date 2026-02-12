Un megaterreno ubicado en el límite entre Colegiales y Belgrano R, donde hasta 2023 funcionó un hipermercado Carrefour, saldrá a subasta con un precio base de u$s 28 millones. Se trata de uno de los últimos lotes de gran escala disponibles en esa zona de la Ciudad y ya despertó el interés de más de 15 desarrolladores. El predio está ubicado en la esquina de avenida Elcano y Enrique Martínez. Según confirmó a este medio Juan Manuel Tapiola, CEO y fundador de la desarrolladora Spazios, la venta se definirá mediante una subasta con presentación de ofertas en sobre cerrado. Las ofertas se presentarán en las próximas semanas y el comprador se definirá luego de la apertura. La subasta, además, funciona como una forma de medir el apetito real del mercado. En la empresa aseguran que el objetivo fue evitar negociaciones largas y que el resultado se defina por precio. Tapiola reconoció que una oferta por encima de u$s 30 millones ya sería considerada “muy buena”. Spazios había comprado el terreno en 2022, pero ahora decidió desprenderse del activo tras redefinir su estrategia. “Este proyecto se iba por encima de los u$s 4000 el metro cuadrado y apuntaba a otro target”, explicó Tapiola. Según dijo, la empresa eligió concentrarse en desarrollos para clase media con financiación a 30 años. De acuerdo con la información que maneja la empresa, el terreno tiene 5580 metros cuadrados (m²) de superficie, con una capacidad de desarrollo de 22.000 m² vendibles. En total, el proyecto podría alcanzar 40.000 m² de construcción, contemplando cocheras. Uno de los puntos que le suma atractivo es que en el lugar ya hay dos subsuelos construidos. “Esto implica un ahorro estimado de unos u$s 6 millones en construcción, más 18 meses de obra, equivalentes a entre u$s 5 y 10 millones”, detalló Tapiola. Según su cálculo, el comprador podría capturar un ahorro total de entre u$s 10 y 15 millones al adquirir el lote. Según Tapiola, el valor del metro cuadrado terminado en esa ubicación se ubica entre u$s 4500 y u$s 5000, mientras que el costo de construcción para un desarrollo de este tipo ronda entre u$s 1800 y u$s 2000 por metro cuadrado. Esta operación se suma al esquema de remates que viene impulsando la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), que en los últimos meses volvió a acelerar la venta de activos inmobiliarios como parte del plan oficial de reducción del patrimonio del Estado. Uno de los últimos casos fue un terreno ubicado en la ciudad de La Plata, en la intersección de las calles 116 y 41, dentro del casco urbano. Se trata de un predio de más de 2200 m² que será subastado con un precio base cercano a los u$s 1,5 millones. La subasta se realizará el 10 de marzo a través del sistema electrónico Subast.AR, con un valor base fijado en u$s 1.463.513. El inmueble había sido desafectado de la jurisdicción del Estado Mayor General del Ejército mediante Resolución 8, del 8 de enero de 2026. El predio se encuentra actualmente ocupado y es utilizado como estacionamiento. La venta se enmarca en el Decreto 950/24, emitido en noviembre de 2024, mediante el cual el gobierno de Javier Milei busca desprenderse de propiedades consideradas innecesarias. El listado incluye edificios públicos, terrenos ferroviarios, superficies linderas a rutas nacionales y predios rurales. Entre los activos más relevantes que el Estado tiene en carpeta para este año aparece el predio donde funciona el Parque de la Costa, en Tigre. El inmueble abarca más de 50.000 m². Todavía no hay una fecha definida para el remate ni un precio base establecido, pero se espera que la subasta se concrete a lo largo de 2026. En la Ciudad de Buenos Aires, la Administración tiene otros inmuebles. Uno de ellos está ubicado sobre avenida Santa Fe al 5300, en la esquina con avenida Dorrego, lindero a las vías del ferrocarril Mitre, en la zona de la estación Ministro Carranza. El predio cuenta con una superficie total de 3400 metros cuadrados. En la lista también figura un inmueble ubicado sobre avenida Federico Lacroze, entre avenida Forest y avenida Triunvirato, en un sector con buena conectividad entre Chacarita y Villa Urquiza. El predio tiene una superficie superior a los 8400 m² y se inserta en un corredor donde en los últimos años avanzaron nuevos desarrollos residenciales y comerciales. La AABE también subastará el terreno donde funciona actualmente la cárcel de Devoto. Se trata de un megaterreno de aproximadamente 4,5 hectáreas, unos 45.000 m², ubicado en Villa Devoto, uno de los últimos grandes predios disponibles dentro del tejido urbano de la Ciudad. La venta del inmueble quedará habilitada una vez que se concrete el traslado total de los internos, previsto para antes de fin de año, al nuevo complejo penitenciario federal de Marcos Paz y se formalice el cierre definitivo del penal. Si bien el terreno no tiene fecha ni precio base definido, ya empezó a captar la atención del sector inmobiliario.