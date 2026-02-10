El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires anunció las nuevas fechas del programa Más Servicios en tu Barrio, una propuesta que busca acercar trámites, controles médicos y servicios sociales a los vecinos de forma gratuita. La iniciativa se desarrolla en distintos puntos de la Capital y facilita el acceso a atención sanitaria básica sin tener que trasladarse lejos del hogar. El programa estará disponible en dos plazas porteñas, de 16 a 20 horas: Durante estas dos jornadas, los vecinos podrán acceder a una amplia variedad de trámites, asesoramientos y controles médicos. Entre las prestaciones se incluyen: