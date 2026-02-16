El festival BA Flota vuelve a realizarse en la Ciudad de Buenos Aires con una jornada pensada para disfrutar al aire libre en familia. La propuesta tendrá lugar en el Parque de la Ciudad, en el barrio de Villa Soldati, (ingreso peatonal por Puerta 7) e incluirá actividades recreativas, shows y exhibiciones relacionadas con globos aerostáticos. La segunda edición está prevista para el sábado 28 de marzo y contará con una agenda que se extenderá desde la tarde hasta la noche. Además de las actividades principales, habrá propuestas gastronómicas, espacios temáticos y espectáculos en vivo. Según el cronograma oficial, el evento incluirá distintas propuestas para todas las edades: La edición contará también con un espacio exclusivo llamado Club Flota Tour, con cupos limitados y servicios diferenciales. La propuesta incluye: La preventa general tiene un valor de $ 20.000, con un costo adicional por servicio de $ 2400, lo que totaliza $ 22.400. Para comprar entradas se debe ingresar a Ticketek, registrarse o iniciar sesión, seleccionar el evento BA Flota, elegir la cantidad de tickets, confirmar el pago y recibir la entrada digital en formato e-ticket, que puede presentarse desde el celular o impresa. Si las condiciones climáticas no permiten realizar el evento, las fechas alternativas previstas son: