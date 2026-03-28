Un frente de nubes negras cargadas de agua y actividad eléctrica avanza este fin de semana sobre el norte y el centro del país. El Servicio Meteorológico Nacional emitió este sábado una alerta amarilla que alcanza a varias provincias argentinas, con tormentas de variada intensidad, algunas fuertes con granizo ocasional y ráfagas que pueden superar los 90 km/h. El SMN emitió alertas amarillas por tormentas para el sábado 28 de marzo para: El nivel de peligro no es parejo en todo el país. Los fenómenos previstos estarán acompañados por actividad eléctrica frecuente, ráfagas intensas, caída de granizo aislado y abundantes precipitaciones en cortos períodos. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 10 y 25 milímetros, que pueden ser superados de manera puntual. En el norte del país el escenario es más intenso. Entre los fenómenos asociados se mencionan lluvias abundantes en cortos períodos de tiempo, actividad eléctrica frecuente, ráfagas de viento que podrían superar los 70 kilómetros por hora y ocasional caída de granizo. En cuanto a los acumulados de precipitación, se estiman valores entre 25 y 60 milímetros, con posibilidad de que se superen de manera puntual en determinadas localidades. Para Buenos Aires y el AMBA, el panorama también cambia. Además, se prevé actividad eléctrica frecuente, posible granizo y ráfagas que podrían superar los 90 km/h. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 60 y 90 mm, que pueden ser superados de forma puntual. El temporal no se agota el sábado. Para el domingo, lunes y martes no se esperan lluvias, pero sí un marcado descenso de temperatura, con una mínima de 14°C para el domingo. El comienzo de semana estará mayormente nublado con una brecha térmica de 17°C y 22°C. El martes será el día más frío de la semana, con mínima de 12°C y cielo parcialmente nublado. Ante la situación, el SMN recomienda: