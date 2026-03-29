El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta de nivel naranja por la llegada de fuertes y severas tormentas para la provincia de Buenos Aires durante esta semana. Según indicaron los datos emitidos por el SMN, la alerta meteorológica de nivel naranja se mantendrá durante toda la jornada y afectará a una importante porción del territorio bonaerense. El Servicio Meteorológico Nacional informó que la alerta de nivel naranja por tormentas estará acompañada de actividad eléctrica frecuente, abundante caída de agua en cortos períodos y ráfagas de viento que podrían superar los 90 km/h. En tanto, la zonas afectada por este tipo de fenómeno meteorológico en la provincia de Buenos Aires es: San Carlos de Bolívar, Buenos Aires En paralelo, el Servicio Meteorológico Nacional indicó que se encuentra vigente una alerta de nivel amarillo por tormentas para este domingo 29 de marzo. De tal modo, las zonas que se verán afectadas por las tormentas son: El Servicio Meteorológico Nacional posee un sistema de alerta temprana dividido en cuatro colores y que se utiliza para prevenir a la población ante la llegada de diferentes fenómenos meteorológicos. Cada una de ellas tiene las siguientes características: