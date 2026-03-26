El Servicio Meteorológico Nacional informó que la próxima semana se registrará una importante suba en las temperaturas en el país y habrá picos propios del verano. En este sentido, se espera por una nueva ola de calor sostenida que llegará al país a partir del sábado 28 de marzo y se mantendrá por lo menos hasta el miércoles 1 de abril. De tal modo, en las localidades de Río Cuarto (Córdoba) y en las capitales de Santa Fe y Santiago del Estero se percibirá un notorio incremento en las temperaturas. Por su parte, la vuelta del calor en las regiones mencionadas se dará de la siguiente manera: El Servicio Meteorológico Nacional anticipó que este fin de semana habrá fuertes tormentas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las regiones aledañas. En este sentido, el SMN informó que el sábado 27 y el domingo 28 de marzo habrá lluvias intensas, las cuales estarán acompañadas de actividad eléctrica. En tanto, se espera que las condiciones mejoren hacía el inicio de la próxima semana y habrá una suba en las temperaturas, con máximas que llegarán a 28 grados.