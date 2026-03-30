La humedad volvió a cobrar protagonismo en Buenos Aires en los últimos días, generando jornadas pesadas, con nubosidad persistente, lluvias aisladas y una sensación térmica superior a la temperatura real. Este escenario, típico del inicio del otoño, estuvo marcado por una ola de calor que dejó condiciones poco confortables en el Área Metropolitana. Sin embargo, el panorama climático está a punto de cambiar, ya que pronto vendrá una masa de aire frío. De acuerdo con el pronóstico, el sábado todavía mantendrá características templadas e inestables. Se espera una jornada con cielo parcialmente nublado, una temperatura mínima cercana a los 18°C y una máxima que alcanzará los 26°C, en un contexto donde la humedad seguirá presente. Pero el cambio llegará con fuerza el domingo ya que ese día se producirá el ingreso de una masa de aire frío que provocará un descenso marcado de las temperaturas. La máxima caerá hasta los 19°C, mientras que la mínima rondará los 17°C, consolidando un giro en las condiciones meteorológicas en la región. Este cambio estará impulsado por el avance de un frente frío que comenzará a desplazar el aire cálido y húmedo instalado sobre el centro del país. Este tipo de situaciones genera un recambio de masa de aire, con descenso térmico, menor sensación de pesadez y condiciones más estables. Aunque no se trata de una ola polar extrema, el impacto se sentirá con claridad: bajan las temperaturas, disminuye la humedad y el ambiente se vuelve más fresco y seco. El SMN difundió una serie de medidas para reducir riesgos durante estos eventos climáticos: