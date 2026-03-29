El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta roja por la llegada de un fuerte temporal que traerá tormentas intensas, lluvias abundantes, ráfagas de viento y ocasional caída de granizo. El fenómeno afecta principalmente a las localidades del centro de la provincia, aunque la advertencia también alcanza al norte de la provincia de Buenos Aires. El organismo meteorológico advirtió sobre el ingreso de un fuerte temporal que afectará a gran parte de la provincia de Buenos Aires durante dos días consecutivos. Las condiciones de mal tiempo comenzaron a manifestarse desde el inicio del fin de semana, pero se intensificaron durante la madrugada de este domingo. Si bien para la noche del domingo se prevé una leve mejora, durante la madrugada del lunes volverán las tormentas, que se extenderán hasta horas de la tarde. Según el SMN, los fenómenos estarán acompañados por vientos intensos, ocasional caída de granizo y abundantes lluvias, con acumulados que podrían alcanzar los 22 milímetros. A partir del lunes por la tarde se espera una mejora gradual de las condiciones. El martes se presentará con cielo mayormente despejado, mientras que desde el miércoles regresará el clima inestable, junto con un aumento de las temperaturas máximas, que rondarán los 30°C tanto el martes como el miércoles. De acuerdo al mapa del SMN, las zonas afectadas por el temporal son: El Servicio Meteorológico Nacional difundió el pronóstico extendido para los próximos días: