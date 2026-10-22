Un adolescente de 15 años buscaba resguardar a su ganado de las inundaciones en Corrientes y lo picó una serpiente: está grave.

Las inundaciones en Corrientes sumaron un nuevo episodio de preocupación cuando un adolescente de 15 años sufrió la mordedura de una serpiente cascabel mientras ayudaba a poner a salvo el ganado afectado por la creciente. Ezequiel fue trasladado al Hospital Zonal Dr. Camilo Muniagurria, en Goya, donde permanece internado en estado grave y bajo atención médica intensiva.

El ataque ocurrió el viernes alrededor de las 16.30, en una zona insular donde varias personas participaban del traslado de animales mediante barcazas. Según contó Rolando, el padre del adolescente, el muchacho se alejó para caminar cerca de la vivienda en la que se encontraban y allí fue mordido.

La rápida llegada al centro sanitario permitió iniciar el tratamiento, aunque el veneno provocó complicaciones que requieren transfusiones de sangre y un seguimiento médico permanente.

Cómo evoluciona el adolescente tras la mordedura de la serpiente

Ezequiel continúa en la unidad de terapia intensiva del hospital por la gravedad de su estado. De acuerdo con la información conocida sobre el caso, su recuperación avanza progresivamente, pero los profesionales mantienen una vigilancia estricta debido al delicado cuadro que atraviesa.

La familia de Ezequiel pide donaciones mientras se recupera. Redes Sociales

La situación movilizó a vecinos de Goya, que acudieron al establecimiento sanitario para colaborar con donaciones de sangre necesarias para el tratamiento. La familia expresó su agradecimiento por la respuesta solidaria ante la emergencia.

Por qué las inundaciones aumentan el riesgo de encuentros con animales silvestres

La creciente modificó las condiciones de vida de distintas especies y las obligó a buscar terrenos secos. El desplazamiento de la fauna suele aumentar entre septiembre y marzo, durante los ciclos de reproducción y búsqueda de alimento, pero que la emergencia hídrica agravó el fenómeno.

La cascabel, reconocible por el sonajero de su cola, es la única especie de ese género presente en Argentina y puede alcanzar 1,50 metros de longitud. Aunque representa cerca del 3% de los accidentes por mordeduras de serpientes venenosas registrados en el país, su veneno puede provocar cuadros graves.