El enfrentamiento se produjo este mediodía entre un grupo de internos, que tomó de rehén a un policía.

Un grupo de presos produjo incidentes en una comisaría del microcentro porteño en el marco de un intento de fuga.

El hecho se está desarrollando en la Alcaldía 1, ubicada en Lavalle al 453, donde los presos encabezan un motín con rehenes, según anticipó la Agencia Noticias Argentinas de parte de fuentes oficiales.

🚨INCIDENTE ENTRE PRESOS DE UNA ALCALDÍA EN EL CENTRO PORTEÑO 👉️ Un policía encargado de vigilar a los detenidos permanecía retenido en la Alcaidía de la calle Lavalle 451, en Buenos Aires, tras un incidente entre presos. #A24 https://t.co/5bsPiJrfQg — A24.com (@A24COM) October 22, 2026

El parte oficial, al que tuvo acceso este medio, indicó que el incidente se produjo entre internos, dentro de una celda, y se laboró para resolverlo. Asimismo, señalaron que no hay peligro de fuga. Por su parte, imágenes difundidas desde adentro de los calabozos por los propios detenidos muestran la precariedad del aforo.

En los últimos minutos, personal del SAME y bomberos ingresaron al lugar para trabajar dentro. Según las transmisiones televisivas, el personal también ingresó con dos camillas.

En móviles televisivos, un comisario sostuvo que no hay rehenes en el momento. Al tiempo en que señaló que “está controlada la situación”.