YPF inauguró el primer local de McDonald’s dentro de una estación de servicio de su red, en el partido bonaerense de Vicente López. Ubicado en la esquina de avenida del Libertador y Melo, el establecimiento funciona bajo el formato YPF Black, una de las categorías con las que la petrolera busca desarrollar negocios complementarios a la venta de combustibles.

En la inauguración estuvieron presentes Horacio Marín, presidente y CEO de YPF, y Woods Staton, presidente ejecutivo del directorio de Arcos Dorados, la compañía que opera McDonald’s en la Argentina y América latina.

Ambas empresas habían anunciado el acuerdo en junio, con el objetivo de desarrollar restaurantes de la cadena en distintos puntos de la red de estaciones de servicio. El acuerdo contempla tres formatos: locales independientes dentro del predio, establecimientos integrados a las tiendas Full con espacios compartidos, y sucursales dentro de la misma estructura, pero con áreas de atención separadas. Algunos de los formatos podrán incorporar AutoMac.

Sin embargo, según alcaró Marín, aún no está definida la cantidad de locales que abrirá la cadena de hamburguesas ya que la decisión final dependerá de Arcos Dorados.

“Si McDonald’s considera que alguna estación de servicio es negocio para ellos, entonces le damos la opción de instalar la cadena en ese punto. Si la empresa dice que no, entonces las hamburguesas que venderemos serán de Full, pero de la marca CARNE, del chef Mauro Colagreco”, agregó y evitó dar mayores detalles del acuerdo.

Woods Staton, Horacio Marín y Diego Santilli La empresa

La llegada de McDonald’s forma parte de una serie de cambios que Marín había presentado a fines del año pasado para las más de 1700 estaciones de servicio que opera YPF. En aquel momento, el ejecutivo explicó que la compañía trabajaría con tres propuestas diferentes.

La primera es YPF Black, orientada al segmento premium y con una oferta gastronómica más amplia. La segunda es la red tradicional, que mantendrá el formato actual. Ahí, se comercializarán las hamburguesas propias de la empresa, que -por volumen- llevaron a que Full, la cadena de más de 1000 tiendas de YPF, se convierta en la mayor vendedora de ese tipo de comida de todo el país.

“De YPF, las Full son las que más venden. Cuando yo entré a la empresa, facturaban u$s 180 millones. Este año creemos que vamos a terminar facturando u$s 680 millones. El objetivo del año que viene es superar los u$s 1000 millones y ser el primer retailer de Argentina”, sostuvo Marín.

La tercera es RefiPlus, una propuesta de bajo costo destinada a zonas más alejadas o con menor demanda, donde la compañía busca mejorar la rentabilidad de las estaciones.

Marín también adelantó que se encuentra en conversaciones con Mercado Libre para cerrar un acuerdo que les permita a los usuarios retirar sus compras en las estaciones de servicio de la red de YPF.

“Estamos trabajando sobre eso, todavía no hay nada firmado. Queremos vender tanto productos de YPF como hacer que en nuestras estaciones de servicio haya puntos de entrega. Ese es el objetivo”, dijo.