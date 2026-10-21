Se conocieron los informes definitivos de los estudios realizados sobre el material extraído durante la intervención al Papa.

El papa León XIV no necesitará ningún tratamiento adicional tras habérsele extirpado con éxito un adenocarcinoma en el pulmón, según confirmaron los exámenes histológicos definitivos, informó este jueves la Oficina de Prensa del Vaticano.

“Hoy se han publicado los resultados de las pruebas histológicas y de biología molecular realizadas al material extirpado durante la cirugía del Santo Padre”, señala el comunicado de la Santa Sede.

La nota, firmada por el médico personal del pontífice, Luigi Carbone, y el jefe del equipo quirúrgico, Stefano Margaritora, precisa que las pruebas confirmaron que se trataba de un adenocarcinoma de pulmón y que la enfermedad se encontraba “localizada”.

“Una evaluación oncológica posterior confirmó que no era necesario ningún tratamiento adicional”, concluye la comunicación.

Respecto a la visita del Sumo Pontífice a Latinoamérica, aún no hay confirmación oficial, pero los preparativos siguen adelante.

En las últimas horas, en diálogo con El Cronista, desde la Conferencia Episcopal Argentina confirmaron que, tal como estaba planeado, en las próximas semanas llegará una nueva comitiva de la Santa Sede al país, en la previa la visita del Papa.

“Entiendo que ya han confirmado eso a Cancillería y a Nunciatura. Son funcionarios, por eso lo manejan ellos, pero tenemos entendido que ya han avisado el envío de esta delegación”, detallaron.

En esta primera gira latinoamericana del pontificado de León XIV están previstos hasta 14 vuelos, más de cuarenta discursos y reuniones, nueve misas multitudinarias, así como la visita a Cusco, una ciudad situada a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar.

El papa León XIV recibió el alta hospitalaria en condiciones clínicas “absolutamente satisfactorias”. Zofia Czubak/ACI Prensa

León XIV, de 71 años, fue operado el pasado 13 de octubre en el Policlínico Gemelli de Roma, dos días después de anunciar durante el rezo del ángelus que le habían detectado un nódulo en el pulmón derecho.

El diagnóstico tras la cirugía fue que el papa tenía un adenocarcinoma, un tipo de cáncer, por lo que se le extirpó todo el lóbulo inferior del pulmón derecho.

El pontífice permaneció ingresado hasta el pasado sábado, cuando recibió el alta hospitalaria en condiciones clínicas “absolutamente satisfactorias”, según informaron los médicos.

Al día siguiente, reapareció desde la ventana del Palacio Apostólico para presidir el ángelus dominical y anunció que retomaría progresivamente su actividad.La confirmación del diagnóstico definitivo y de que no necesitará tratamiento complementario coincide con la reanudación de sus tradicionales audiencias generales de los miércoles, suspendidas la semana pasada.