La Prefectura Naval Argentina y la Policía Rural de Bella Vista, Corrientes, desplegaron en conjunto un amplio operativo de búsqueda para localizar a dos peones rurales que fueron vistos por última vez este viernes.

La creciente del Paraná ya se cobró vidas en Corrientes. La Policía provincial confirmó que halló los cuerpos de dos trabajadores rurales que estaban desaparecidos desde el viernes, cuando se los vio por última vez en la isla Ibirapitá, cerca de Bella Vista.

Mientras tanto, la capital correntina y varias ciudades costeras siguen en alerta o en situación de evacuación.

Inundaciones en Corrientes: dos peones que fueron a salvar ganado

Los hombres, identificados como Salazar y Ledesma, habían llegado a caballo a la zona de islas para trasladar hacienda al continente y protegerla de la crecida. Según las primeras reconstrucciones, que publicó el diario El Litoral, se habrían acercado a una laguna interna para retirar una pantalla solar. Allí habrían perdido pie y caído al agua.

El domingo por la mañana, el equipo de rescate encontró los caballos. Después apareció el cuerpo de Salazar y, más tarde, los buzos tácticos hallaron a Ledesma.

Cuando sube el Paraná, sacar el ganado que se lleva a engordar a las islas es una tarea urgente. De no hacerlo, las pérdidas pueden ser millonarias por el valor actual de la hacienda en pie.

Corrientes Capital, bajo evacuación

El Paraná marcó este lunes 7 centímetros por encima del límite a partir del que se activa el nivel de evacuación (7 metros), según la medición que hace diariamente la Prefectura en el puerto de Corrientes.

En la Capital unas 340 personas (90 familias) decidieron autoevacuarse. Todas se alojaron en casas de familiares o amigos y no en centros de albergue habilitados por el gobierno provincial que, por ahora, permanecen vacíos.

Lo mismo sucede en Barranqueras, en la costa opuesta. En tanto en Resistencia, la capital de Chaco, el Municipio comenzó a levantar terraplenes para proteger los barrios costeros.

Itatí, el punto más complicado

Aguas arriba, Itatí es la localidad que más preocupa. Cerca de 200 personas fueron trasladadas a centros de evacuación y otras 18 se autoevacuaron. En el total provincial, la cifra que se maneja es de unas 650 personas fuera de sus hogares, un número que incluye a los afectados de Paso de los Libres, a orillas del río Uruguay.

Paso de la Patria también permanece en nivel de evacuación, mientras que Bella Vista y Goya, sobre el Paraná, continúan en alerta. En la ribera del Uruguay, las ciudades con problemas son Alvear, La Cruz, Yapeyú y Bompland.

Juan Pablo Valdés expresó su temor a que nuevas lluvias agraven el panorama. “Esperemos que la lluvia nos siga esperando y que no sea un combo perfecto que nos termine complicando”, dijo.

Los trabajadores rurales cayeron al agua mientras ponían ganado a resguardo en una isla; unas 650 personas dejaron sus casas en la provincia. Gentileza

El mandatario, en cambio, valoró la baja registrada en Ituzaingó, a las puertas de la represa de Yacyretá, donde el agua pasó de 5 a 4,80 metros en los últimos días. El nivel de evacuación en ese punto es de 4 metros. “Esperemos que esta bajante que empieza a darse en Ituzaingó pueda reflejarse en los siguientes puntos críticos”, señaló.

Qué anticipa el reporte hidrológico

Según el informe de Yacyretá, en los próximos días los caudales que llegan al Paraná tendrán una tendencia “gradual descendente”, aunque el río seguirá “aún por encima del nivel de inundabilidad”. El mismo reporte indica que entre el viernes 16 y el lunes 19 de octubre no se esperan precipitaciones de relevancia hidrológica, es decir, que la lluvia que caiga en la cuenca no agravará la crecida.

La central, ubicada sobre el Paraná en la frontera entre Corrientes y Paraguay, recibe un caudal 70% superior al promedio histórico de octubre.

En Concordia, el río salió por ahora de los niveles de peligro. Según el informe de la represa de Salto Grande, el agua no superará los 10,70 metros, lejos de los 11 de alerta y de los 12,50 de evacuación. La central tampoco prevé lluvias en la cuenca norte del Uruguay que puedan influir en el nivel en los próximos días. Aguas abajo, solo Concepción del Uruguay sigue en alerta.

Los trabajadores rurales cayeron al agua mientras ponían ganado a resguardo en una isla; unas 650 personas dejaron sus casas en la provincia. Gentileza

En Iguazú, en cambio, la ciudad frente al río del mismo nombre continúa en nivel de evacuación, aunque aguas arriba se registra una bajante.