Un frente de inestabilidad afectará la región del Litoral y el Noreste argentino a lo largo de los próximos días, provocando lluvias continuas, acumulados de agua moderados a intensos y ráfagas de viento en varias localidades.

Las condiciones meteorológicas exigirán mantener precauciones en la vía pública debido a la presencia de actividad eléctrica sostenida y viento intenso.

Es por eso que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla de 72 horas que afectará Chaco, Formosa y Corrientes.

Cómo estarán Formosa, Chaco y Corrientes durante el jueves 22 de octubre

Durante la jornada del jueves, la inestabilidad golpeará con mayor firmeza en el norte del país. El nivel de severidad meteorológica se ordenará de la siguiente manera según cada territorio:

Formosa: será la provincia con las condiciones más severas del día. Mantendrá tormentas eléctricas con un 40-70% de probabilidad de precipitación a lo largo de toda la jornada, una marca térmica máxima de 31°C y ráfagas de viento del sector sur que oscilarán entre los 23 y 31 km/h durante la noche.

Chaco: presentará precipitaciones y tormentas con una probabilidad del 40-70% durante la mañana, la tarde y la noche. La temperatura mínima se ubicará en los 20°C y la máxima alcanzará los 29°C.

Corrientes: registrará un panorama inestable de similar frecuencia, con un 40-70% de probabilidad de tormentas continuas. Sin embargo, la marca térmica máxima será levemente menor respecto a sus vecinas, alcanzando los 28°C.

Durante la jornada del jueves, la inestabilidad golpeará con mayor firmeza en el norte del país. SMN

Cómo continuarán las condiciones en los siguientes días

El sistema de mal tiempo comenzará a atenuarse entre el viernes 23 y el sábado 24 de octubre, aunque mantendrá precipitaciones aisladas y vientos intensos hacia el fin de semana.

Durante la mañana del viernes, Formosa encabezará la inestabilidad con tormentas de entre un 40 y 70% de probabilidad y máximas de 31°C, seguida por Chaco y Corrientes que registrarán valores similares e iguales rangos de precipitación matutina. Para la tarde del viernes, las lluvias cederán espacio en toda la región y las máximas rondarán los 30°C.

El sábado mostrará un panorama con menor probabilidad de agua en las tres provincias, ubicándose en un rango de apenas 10 a 40%. Formosa y Resistencia registrarán marcas máximas de 26°C, mientras que Corrientes alcanzará los 25°C.

La jornada cerrará con un marcado incremento del viento, previéndose ráfagas del sector sur y sudoeste de entre 42 y 50 km/h en toda la zona hacia la tarde y la noche.

Cómo estará el tiempo en CABA durante el cierre de la semana

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), el escenario meteorológico mostrará un comportamiento diferente al del norte del país, aunque atravesará tres jornadas con inestabilidad y presencia de lluvias: