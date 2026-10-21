Desaparición de Nancy Godoy en Corrientes: un matrimonio fue detenido por presunto encubrimiento.

La causa por la desaparición de Nancy Godoy en la provincia de Corrientes tiene nuevos avances. Este martes la Policía de esa jurisdicción detuvo a un matrimonio por presunto encubrimiento.

De este modo ya son tres los sospechosos que se encuentran detenidos en la investigación por la desaparición de Godoy.

Mientras avanzan los trabajos de la fiscalía, continúan los operativos de búsqueda con rastrillajes.

Detienen a un matrimonio por presunto encubrimiento

Las nuevas detenciones ocurrieron este martes por la noche en la ciudad de Esquina tras la declaración de urgencia de la mujer que vio a la docente por última vez.

El matrimonio fue identificado cómo Rosa Leguizamón y su pareja, Nahuel Rojas, sospechados de encubrimiento agravado y que se suman a Ernesto Ezequiel Bordón.

Rastrillajes en Corrientes por la desaparició de Nancy Godoy. Policía de Corrientes

Dichas actuaciones fueron ordenadas por los fiscales Javier Mosquera y Andrea González ante presuntas contradicciones detectadas durante la pesquisa y otros elementos que la Justicia busca esclarecer, destaca el medio Actualidad Esquina.

Leguizamón es una puestera de la zona que le facilitaba un caballo a la docente y solía acompañarla hasta la escuela rural donde trabajaba. En este sentido, se trataría de la última persona que la vio.

Denuncian presiones a uno de los detenidos

Norberto Codazzi, el abogado de Ezequiel Bordón, el peón detenido por entorpecimiento de la investigación en la causa por la desaparición de Nancy, denunció que su cliente fue golpeado y torturado para que diga qué pasó con la docente.

“Fue presionado y se puso nervioso al hablar con la Policía. Según los familiares, tiene un retraso mental, por lo que esa confusión y tartamudeo provocaron una sospecha en la Policía”, expuso Codazzi.

Antes de entrevistarse nuevamente con su cliente, habló con el medio TN y expuso la grave situación a la que habría sido sometido Bordón: “Lo maniataron, arrastraron y sometieron a torturas para que aportara información sobre el paradero de Nancy”. “En esa desesperación elaboró una teoría donde dijo que a la docente la habían asesinado. No sabe nada, la conoce de vista y no tiene ningún tipo de relación con la docente”, remarcó, según recogió la Agencia Noticias Argentinas.

Qué se sabe de la desaparición de Nancy Godoy

La maestra se contactó por última vez el 7 de octubre por la noche con su hijo y desde ese momento no se obtuvo información de su paradero. Sin embargo, de acuerdo al parte difundido por el Ministerio de Seguridad provincial, la denuncia recién fue radicada el 15 del mismo mes.

De acuerdo a lo expuesto por el hijo, la mujer de 52 años salió de su casa en la mañana del 6 de octubre rumbo a la Escuela Rural Nº626 y recién tuvo el último contacto al día siguiente por WhatsApp.

Su sobrina, Sandra, sostuvo ante los medios de comunicación que a su tía algo le pasó: “Nosotros que la conocemos, ella no se perdió”.

La causa está a cargo del fiscal Javier Gustavo Mosquera, de la Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas (UFIC) de Esquina. Se supo que hubo dos demorados tras varios allanamientos y se busca establecer si tienen alguna responsabilidad con el hecho.