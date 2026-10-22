La Policía investiga al capataz por la desaparición de Estela Godoy.

La desaparición de la maestra rural Nancy Estela Godoy en Corrientes generó una gran conmoción tras dos semanas de intensa búsqueda. El caso dio un vuelco luego de que las autoridades judiciales descartaran la hipótesis de un extravío. Así, la investigación policial se centra en un presunto femicidio perpetrado en el fuero rural.

Las sospechas de las autoridades recayeron de inmediato sobre el entorno del establecimiento donde trabajaba. Así, la Policía de Corrientes realizó una serie de operativos que terminaron con la detención de cinco personas que dejaron como figura central del expediente al capataz de la estancia El Curupí , señalado como el principal autor del crimen.

La desaparición de la víctima y la nueva hipótesis policial

El último contacto con la víctima fue el 7 de octubre, cuando Godoy confirmó a su hijo que estaba en el Puesto 9. Desde esa zona remota, la docente solía cabalgar hora y media junto a una baqueana de la zona para llegar a dar clases. Sin embargo, la mujer nunca regresó a la ciudad de Esquina y encendió las alarmas familiares.

Los rastrillajes se intensificaron alrededor de una tapera cercana a la escuela rural número 626. En esta zona, ubicaron al capataz Ireneo Zarza, quien solía consumir alcohol y actuar con agresividad. Además, la Policía halló la boina del sospechoso y vestimentas de la víctima en propiedades allanadas.

La docente desaparecida en Corrientes Docente desaparecida

¿Cómo sigue la causa en la Justicia?

La fiscalía imputó al capataz y detuvo a la baqueana por haber facilitado presuntamente el ataque. La hipótesis judicial sostiene que la mujer le mintió a la maestra sobre el traslado para aislarla. A su vez, otros tres trabajadores permanecen arrestados bajo acusación de encubrimiento agravado por romper evidencia.

La comunidad local se manifestó para exigir Justicia y la aparición