Trenes de larga distancia desde Buenos Aires: horarios, precios y cambios en los servicios a partir de septiembre.

Viajar en tren sigue siendo una de las formas más económicas de salir de Buenos Aires. Sin embargo, antes de comprar el pasaje conviene revisar bien las frecuencias, porque varios servicios registraron cambios en las últimas semanas.

Los corredores más demandados conectan la Ciudad con Mar del Plata, Junín, Rosario y Bragado, todos operados por Trenes Argentinos.

Horarios y tarifas por corredor

El tren que une Plaza Constitución con Mar del Plata tiene una duración aproximada de seis horas. Los boletos arrancan en $32.000 en Primera y $38.400 en Pullman .

Sin embargo, hubo un cambio importante: el tren 303, que sale de Constitución a las 17:08, dejó de circular los martes, miércoles y jueves por trabajos de infraestructura. Lo mismo aplica para el regreso desde la ciudad balnearia.

El tren que une Plaza Constitución con Mar del Plata tiene una duración aproximada de seis horas. Trenes Argentinos

El corredor a Junín, por la línea San Martín, funciona todos los días y demanda alrededor de 6 horas y 5 minutos. Desde el 22 de junio sumó tres estaciones nuevas: Manzanares, Domingo Cabred y Cortínez. Sale de Retiro a las 18:15 y llega a las 00:20. Las tarifas van de $11.000 a $13.200 en Primera, según la demanda.

El tren a Rosario Norte también opera a diario y supera las siete horas de viaje. Parte de Retiro a las 19:47 y llega a las 03:04. En sentido contrario, sale a las 04:00 y arriba a Buenos Aires a las 11:17.

Por su parte, el servicio Once - Bragado sigue funcionando tres veces por semana: lunes, miércoles y viernes. Como novedad, se sumó un diferencial que conecta Once, Haedo y Moreno, con salida desde Once a las 18:35 y llegada a Moreno a las 19:56. De regreso, el tren sale de Moreno a las 06:29 y llega a Once a las 07:50.

Ese corredor, además, incluye paradas en Luján, Mercedes, Suipacha, Chivilcoy y Mechita, entre otras localidades del interior bonaerense que dependen del tren como principal medio de conexión con la Capital.

Cómo comprar los pasajes y qué descuentos siguen vigentes

Trenes Argentinos mantiene habilitada la venta de boletos hasta el 30 de septiembre. Los pasajes se pueden comprar de forma anticipada a través del sistema online, con registro previo, o directamente en las boleterías habilitadas.

Además, siguen vigentes algunos beneficios clave para determinados grupos de pasajeros:

Los jubilados y pensionados acceden a un descuento del 40% sobre la tarifa vigente.

Las personas con discapacidad pueden viajar sin cargo si cumplen con los requisitos establecidos.

Los menores de 3 años que no ocupan asiento no pagan pasaje.

Antes de salir de viaje, la recomendación es siempre chequear el estado del servicio elegido, ya que las frecuencias pueden modificarse por trabajos en las vías o por la demanda estacional de cada corredor.

Con la llegada de septiembre y el arranque de la temporada de vacaciones de primavera, se espera que la demanda de pasajes suba en los corredores hacia la costa y hacia el interior bonaerense, por lo que conviene reservar con anticipación para acceder a las mejores tarifas.