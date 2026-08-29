Ni bicarbonato ni vinagre: la manera perfecta de quitar el sarro sólido de los orificios de la ducha y evitar reducir la presión.

La acumulación de sarro en la ducha representa un problema común en numerosos hogares. Con el uso cotidiano, los minerales presentes en el agua, tales como el calcio y el magnesio, se adhieren a los pequeños orificios del cabezal, provocando una reducción del flujo y ocasionando que el agua fluya de forma irregular.

Aunque el vinagre y el bicarbonato son ampliamente reconocidos como remedios caseros eficaces para eliminar estas incrustaciones, existe otra alternativa que ha adquirido notoriedad por su efectividad: el ácido cítrico, un compuesto que puede disolver los depósitos de cal con facilidad y sin necesidad de un abrasivo frote.

Este método casero no solo restablece un chorro de agua uniforme, sino que también contribuye a mantener el cabezal en condiciones óptimas, ampliando su durabilidad.

Cómo eliminar la cal del cabezal de la ducha usando ácido cítrico

El ácido cítrico está disponible en tiendas de productos de limpieza, ferreterías o comercios especializados. Por sus propiedades desincrustantes, constituye una opción eficaz para eliminar la acumulación de minerales.

Ni bicarbonato ni vinagre: la forma ideal de eliminar el sarro de los orificios de la ducha y evitar reducir la presión. Gemini.

Para implementar este método, es preciso seguir los siguientes pasos:

Disuelva dos o tres cucharadas de ácido cítrico en un recipiente con agua tibia.

Retire el cabezal de la ducha, si el modelo lo permite.

Sumérjalo entre 30 minutos y una hora.

Utilice un cepillo de dientes viejo para eliminar los residuos de sarro que permanezcan adheridos.

Enjuague con abundante agua antes de reinstalarlo.

En caso de que el cabezal no sea desmontable, también se puede colocar la solución en una bolsa de plástico, sujetarla alrededor de la regadera con una liga o banda elástica y dejar que los orificios queden sumergidos durante el mismo tiempo.

¿Cómo evitar el sarro en tu ducha y mantenerla en buen estado?

La aparición de sarro está asociada a la dureza del agua. A mayor concentración de calcio y magnesio, más rápido se depositan estos minerales en las tuberías y en los orificios del cabezal de la ducha.

Hacer un mantenimiento periódico no solo contribuye a evitar la acumulación de cal, sino que también favorece la conservación de una adecuada presión de agua y prolonga el correcto funcionamiento de la ducha.

Para evitar la reaparición del problema, los expertos sugieren: