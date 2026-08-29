Llegan los trenes de dos pisos: el Gobierno confirmó que renovará la línea más usada con modelos producidos en el país. Foto: Shutterstock

El Gobierno de España confirmó un ambicioso plan de renovación para la línea de Cercanías más utilizada del país: la C-5 de Madrid. Conocida por su alta demanda y los problemas de congestión que genera, esta línea recibirá 35 nuevos trenes de dos pisos fabricados íntegramente en el país.

El anuncio, realizado por el Ministerio de Transportes, busca poner fin al caos actual y modernizar uno de los servicios ferroviarios más críticos del territorio nacional.

Llegan los trenes de dos pisos: el Gobierno confirmó que renovará la línea más usada con modelos producidos en el país. @JavierRoblesZurdo

por qué se actualiza esta línea de trenes

La línea C-5 representa la más concurrida de Cercanías Madrid, con un aproximado de 72 millones de usuarios anualmente, lo que constituye el 29% de todos los desplazamientos dentro del sistema.

Su demanda experimentó un aumento del 10% entre 2022 y 2024, sin embargo, los trenes actuales, de longitud inferior a 150 metros, junto con andenes inapropiados y un sistema de señalización anticuado (LZB), han transformado los viajes en una experiencia saturada y poco eficiente.

En respuesta a esta problemática, el plan de modernización, que cuenta con un presupuesto de 1350 millones de euros, incorpora la adición de trenes de alta capacidad fabricados por Stadler en su planta de Albuixech, Valencia.

Llegan los trenes de dos pisos: el Gobierno confirmó que renovará la línea más usada con modelos producidos en el país. @EnsancheSur

Conoce los nuevos trenes de dos pisos de la Serie 453

Estos nuevos trenes de la Serie 453 miden 191,16 metros de longitud y combinan coches de un piso en los extremos con coches de dos pisos en la parte central.

Su diseño ha sido optimizado para trayectos prolongados: los pisos superiores disponen de asientos confortables, mientras que los inferiores facilitan las subidas y bajadas gracias a accesos amplios.

Cada composición cuenta con capacidad para 1884 personas (524 sentadas y 1360 de pie), lo que representa un aumento significativo en comparación con los 1565 pasajeros que admiten los trenes actuales.

Asimismo, incluyen zonas para sillas de ruedas, espacios multifuncionales destinados a bicicletas y carritos, un aseo accesible, WiFi, enchufes USB y un mayor acolchado en los asientos sin reposabrazos.

Impulso a la fabricación nacional de trenes

El contrato para estos trenes de dos pisos se licitó por Renfe en 2019 y fue adjudicado a Stadler en 2021. En 2022 se amplió el pedido con 20 unidades adicionales de 200 metros.

Stadler expandió su fábrica en Albuixech para cumplir con la producción nacional, comenzando la fabricación en naves alquiladas mientras se preparaban las nuevas instalaciones. Las primeras pruebas en la red española se llevaron a cabo en el verano de 2024 y Renfe realizará una inversión de 600 millones de euros en la adquisición.

La empresa Stadler informa que diversos países europeos han realizado adquisiciones de trenes de dos pisos con el objetivo de optimizar el transporte público para sus ciudadanos.

Entre los países que han tomado dicha iniciativa se incluyen Austria, Suiza, Suecia y Azerbaiyán.