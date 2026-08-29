Se viene el diluvio del año el sábado 29 y domingo 30: fuertes tormentas eléctricas, lluvias intensas y ráfagas de viento en Corrientes y Misiones

En esta noticia Cómo estará el clima en Ciudad de Buenos Aires

El Servicio Meteorológico Nacional pronosticó tormentas fuertes con lluvias intensas y ráfagas de viento para este s ábado 29 y domingo 30 de agosto en las provincias de Corrientes y Misiones.

Según el informe oficial, el fenómeno podría dejar acumulados de agua de entre 60 y 80 milímetros en algunas zonas, junto con fuerte actividad eléctrica y probable caída de granizo.

La alerta amarilla del SMN alcanza a numerosas localidades del Litoral, donde se recomienda extremar las precauciones durante todo el fin de semana.

¿Cómo estará el clima en Corrientes y Misiones, según el SMN?

Según el SMN, en Corrientes, el aviso alcanza a:

Ituzaingó.

San Miguel.

General Alvear.

Paso de los Libres.

San Martín.

Santo Tomé.

Se viene el diluvio del año el sábado 29 y domingo 30: fuertes tormentas eléctricas, lluvias intensas y ráfagas de viento en Corrientes y Misiones Foco Uy

En tanto, en Misiones, el aviso alcanza a:

25 de Mayo.

Apóstoles.

Cainguás.

Concepción.

Leandro N. Alem.

Oberá.

San Javier.

Sur de Guaraní.

Recomendaciones del SMN ante la alerta por tormentas

Frente a este escenario, el Servicio Meteorológico Nacional recomienda:

Evitar circular por zonas bajas o anegadizas

Retirar o asegurar objetos que puedan volarse por el viento

Alejarse de árboles, postes y estructuras precarias

No refugiarse debajo de marquesinas o carteles publicitarios

Desconectar artefactos eléctricos ante la posibilidad de descargas

Mantenerse informado a través de los canales oficiales

¿Qué significa la alerta amarilla del SMN?

La alerta amarilla indica que existe la posibilidad de fenómenos meteorológicos que, si bien no son extremos, pueden generar cierto grado de daño y provocar interrupciones momentáneas en las actividades cotidianas.

En este caso, la provincia y el clima en Argentina vuelven a estar en el centro de la escena por un fin de semana de inestabilidad marcada

Cómo estará el clima en Ciudad de Buenos Aires

En tanto, el clima en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires continuará de la siguiente manera