Después de tres meses sin actividad, el Aeropuerto Internacional Rosario “Islas Malvinas” (AIR) volvió a operar este lunes 29 de diciembre, tras una remodelación integral que demandó una inversión de 150 millones de dólares por parte del Gobierno de Santa Fe.

Las obras incluyeron la repavimentación completa de la pista, la reconstrucción de ambas cabeceras de hormigón y la instalación de un moderno sistema de balizamiento LED. Con estas mejoras, el AIR se consolida como la segunda pista más grande de Argentina después de Ezeiza.

¿Cuáles son las novedades en el Aeropuerto Internacional de Rosario?

Además de la pista renovada, que ahora cuenta con 3.000 metros de largo por 45 metros de ancho, el aeropuerto cuenta con una terminal modernizada de 10.500 metros cuadrados, dos mangas para embarque, escaleras mecánicas y un área internacional reacondicionada para mejorar la experiencia de los pasajeros.

Según las autoridades, el objetivo es que en 2026 el AIR tenga vuelos a siete países y más de cincuenta conexiones semanales , fortaleciendo su rol como hub aéreo del interior argentino.

Características del aeropuerto “Islas Malvinas”

Pista : 3.000 metros de largo x 45 metros de ancho.

Plataforma : 69.000 m².

Terminal aérea : 10.787 m².

Operación : H24, los 365 días del año.

Ubicación estratégica: cercano al Puente Rosario-Victoria, Autopista Rosario-Córdoba, Puerto Rosario y Zona Franca Santafesina.

¿Qué beneficios trae esta nueva obra?

La reapertura del AIR no solo mejora la conectividad aérea, sino que también impulsa el desarrollo económico y turístico de Rosario y toda la región. El aeropuerto se convierte en una pieza clave para el movimiento de cargas y pasajeros, reduciendo costos logísticos y potenciando la competitividad de la provincia en el corredor bioceánico Porto Alegre-Valparaíso.