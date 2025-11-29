El Aeropuerto Internacional Martín Miguel de Güemes, en Salta, avanza con una de las obras de modernización aeroportuaria más importantes del país. Con un 50% de ejecución en su segunda etapa, el proyecto promete ampliar un 65% la capacidad operativa de la terminal, sumar más vuelos en simultáneo y convertirla en una de las más modernas del interior argentino.

La inversión, superior a los u$s 100 millones, busca acompañar el fuerte crecimiento del tráfico aéreo y la incorporación de nuevas rutas nacionales e internacionales.

¿Por qué se está ampliando el aeropuerto de Salta?

El aeropuerto salteño se consolidó en los últimos años como uno de los de mayor crecimiento del país, ubicándose entre los cinco más relevantes del interior por movimiento de pasajeros.

Solo entre enero y octubre de 2025 circularon por la terminal 1.187.439 pasajeros, un 10,92% más que en el mismo período de 2024.

Este aumento, junto a la llegada de nuevas aerolíneas y frecuencias, motivó un plan integral de ampliación y modernización que permitirá absorber la creciente demanda turística y mejorar la conexión aérea del norte argentino.

¿Qué obras se están realizando y qué incluye la ampliación principal?

La segunda etapa del proyecto registra un 50% de avance e implica la transformación completa del edificio central. Entre los trabajos más importantes se destacan:

Incorporación de 6.960 m2 nuevos, llevando la terminal a 16.000 m2.

Refuncionalización de sectores existentes para optimizar la circulación y los servicios.

Nuevo hall principal de check-in

Sala de embarque doméstico en el primer piso.

Nuevas áreas técnicas vinculadas a la operación aeroportuaria.

Demolición de 3.900 m2 entre los ejes 7 y 13 y avance en la demolición entre los ejes 1 y 7.

Núcleo central con un 70% de la estructura metálica finalizada.

¿Cuántos vuelos podrá operar el aeropuerto luego de la ampliación?

Una de las mejoras clave que tendrá el aeropuerto es la capacidad operativa, que permitirá operar cuatro vuelos de cabotaje y dos internacionales en simultáneo.

Esto mejorará los tiempos de conexión, agilizará los procesos de embarque y arribo, y facilitará la llegada de más aerolíneas y rutas. También acompañará el crecimiento reciente, que incluye nuevos vuelos internacionales como los anunciados hacia Panamá y Florianópolis.

¿Qué obras complementarias están previstas y cuándo estarán listas?

Además de la ampliación del edificio principal, avanza un conjunto de obras técnicas esenciales:

Nuevo portal de acceso.

Subestación eléctrica.

Caseta de medición.

Sala de cisternas para red de incendio y agua potable.

Estas intervenciones, claves para cumplir estándares internacionales, estarían finalizadas en el segundo semestre de 2026.

¿De cuánto es la inversión y qué impacto tendrá esta obra en la región?

La obra representa una inversión superior a u$s 100 millones, ejecutada por Aeropuertos Argentina 2000 en coordinación con el ORSNA y la Secretaría de Transporte.

Según el CEO de AA2000, Daniel Ketchibachian, el objetivo es “dotar al aeropuerto de la infraestructura necesaria para sostener el crecimiento de pasajeros y operaciones, y mejorar la calidad de los servicios que demandan tanto los viajeros como las aerolíneas”.

Para el gobierno provincial, esta ampliación consolidará a Salta como un polo aerocomercial clave del norte argentino, con impacto directo en:

Turismo

Servicios

Empleo

Inversión privada

Conectividad regional e internacional

¿Cómo cambiará la experiencia del pasajero con la nueva terminal?

El proyecto incluye mejoras concretas para el usuario: