Un importante aeropuerto que recientemente fue inaugurado concretó su primer vuelo comercial después de más de una década.

La terminal volvió a iniciar su actividad en septiembre luego de la modernización de su infraestructura, lo que le permitió recibir la habilitación de la ANAC para vuelos comerciales, sanitarios, militares y de emergencia.

El proyecto incluyó la construcción de una nueva terminal de pasajeros de 1.850 metros cuadrados, una nueva torre de control y la construcción de una nueva pista de 2.000 metros de longitud por 30 metros de ancho.

El nuevo Aeropuerto Comodoro J. J. Pierrestegui de Concordia, ubicado en la provincia de Entre Ríos, volvió a recibir vuelos comerciales esta semana. El primer arribo, que partió desde el Aeroparque “Jorge Newbery” en Buenos Aires, estuvo a cargo de la empresa Humming Airways.

En detalle, la compañía comenzará con dos frecuencias semanales, los martes por la mañana y los jueves por la tarde , con vuelos directos y sin escalas.

Este jueves se desarrolló el segundo servicio, nuevamente con salida desde Aeroparque y arribó a Concordia.

Francisco Errecart, CEO de la compañía y pasajero en este primer servicio, destacó la normalidad operativa del trayecto, el cual tuvo una duración aproximada de 45 minutos.

El vuelo inaugural, con pasaje completo, fue recibido por las autoridades del Ente de Desarrollo Aerocomercial del Aeropuerto de Concordia (EDAAC) y personal de la Subsecretaría de Turismo.

Federico Schattenhofer, presidente del EDAAC, agradeció a cada uno de los actores del sector público como privado, por haber puesto su tiempo para que esto se concretara.

“Nuestro deseo es que este sea el comienzo del crecimiento de una de las herramientas con las que contamos para el desarrollo de la región. Tener un aeropuerto de estas características e iniciar los vuelos comerciales, además de los privados, las expectativas son muchas”, afirmó.